إبراهيم سعيد يكشف سبب استبعاد أفشة من المنتخب.. ويؤكد: مصطفى فتحي يستحق الخروج من القائمة

إبراهيم سعيد: مصطفى فتحي وأفشة يستحقان الاستبعاد من منتخب مصر فى كأس أمم أفريقيا

قال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق أن كل من محمد مجدي أفشة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومصطفى فتحي لاعب نادي الزمالك يستحقان الخروج من قائمة المنتخب الأول المشارك فى كأس الأمم الأفريقية والمقرر إقامتها في الكاميرون خلال الفترة المقبلة من 9 يناير وحتي 6 فبراير المقبل.

وقال إبراهيم سعيد فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" محمد مجدي أفشة مستواه متراجع خلال الفترة الأخيرة لذلك كيروش قرر استبعاده ".

وأضاف:" مصطفى فتحي مستواه متراجع وبعد مستواه الأخير فى كأس العرب لا يستحق التواجد فى قائمة كأس الأمم الأفريقية".

وشهدت قائمة منتخب مصر استبعاد كلا من محمد فوزي ومحمد مجدى أفشة ومروان حمدي ومروان داود وأحمد رمضان بيكهام ومحمد فتح الله وأحمد حسن كوكا وأحمد ياسر ريان وأحمد رفعت ومحمد هاني وإبراهيم عادل ومحمد حمدي وأحمد ياسين ونبيل عماد دونجا ومصطفي فتحي .