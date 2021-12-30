أمطار غزيرة وسيول.. الأرصاد تُحذر من طقس القاهرة خلال الساعات القادمة |فيديو

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إنه وفقاً لتوقعات الهيئة، فإن اليوم نشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية نتيجة وجود منخفض جوي، منوهاً أن هذه الحالة بدأت من اليوم وتستمر حتى بداية الأسبوع القادم.

وأضاف محمود شاهين في مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، أن هناك فرصاً لسقوط أمطار خفيفة اليوم على القاهرة الكبرى، ولكن مع غياب الشمس أي خلال الساعات القادمة، تكون الأمطار ما بين متوسطة الشدة إلى غزيرة، وتستمر حتى غداً.

وكشف مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية عن طقس يوم الجمعة، قائلاً: "هناك فرص لسقوط أمطار غزيرة على القاهرة ومعظم محافظات شمال البلاد، وقد تصل إلى حد السيول، خاصة في محافظة سيناء والبحر الأحمر.

وحذر محمود شاهين المواطنين من نزول الشوارع غداً، قائلاً: "النزول يكون للضرورة، ويجب تجنب القيادة بسرعة على الطرق السريعة والصحراوية، خاصة الطرق المؤدية إلى محافظات السواحل الشمالية .. ويجب الابتعاد عن أعمدة الإنارة والكهرباء في الشوارع بقدر الإمكان".