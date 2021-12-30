عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة مطروح تنهي استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول

محافظ مطروح ورئيس
محافظ مطروح ورئيس جامعة مطروح خلال الاجتماع

 

عقد مجلس جامعة مطروح جلسته السادسة والأربعين، برئاسة الدكتور مصطفى النجار، اليوم الخميس بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، وذلك بديوان عام المحافظة في مدينة مرسى مطروح.

محافظ مطروح: رفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة الطقس السيئ

لاضطراب الطقس .. تعطيل الدراسة بـ مطروح غدا

في بداية الاجتماع هنأ محافظ مطروح مجلس الجامعة بمناسبة العام الميلادي الجديد، متمنيًا لمصرنا الحبيبة دوام الاستقرار والأمان تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بالجهود التي تقوم بها جامعة مطروح بكافة ربوع المحافظة.

ورحب الدكتور مصطفى النجار، باللواء خالد شعيب، وعمداء الكليات، وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء خالد شعيب، ومنسوبي الجامعة، والشعب المصري، بمناسبة العام الميلادي الجديد.

وأكد رئيس جامعة مطروح الدكتور مصطفى النجار، انتهاء كليات الجامعة من الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2021 /2022، مشددًا على ضرورة حصول الطلاب والعاملين بالجامعة على لقاح فيروس كورونا، وتطبيق قرار المجلس الأعلى للجامعات بضرورة تقديم الطالب ما يفيد حصوله على المصل أو شهادة التطعيم، حفاظًا على صحة الجميع، متمنيًا لجميع الطلاب دوام النجاح والتفوق.

 وتوجه الدكتور مصطفى النجار، بالشكر للدكتور محمود عباس، وجميع المشاركين في المنتدى الثاني للتعليم العالي  والبحث العلمي "رؤية المستقبل"، والذى نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021، بالعاصمة الإدارية الجديدة، على المظهر المشرف الذي ظهرت به الجامعة ضمن الجامعات المشاركة بالمنتدى.

ووافق المجلس على منح طالبة بكلية الزراعة الصحراوية والبيئية درجة الماجستير في العلوم الزراعية.

مطروح اخبار محافظة مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات جامعة مطروح

ترشيحاتنا

انقلاب ميكروباص في ترعة المريوطية بالبدرشين

%777 ارتفاعا في صادرات النحاس للصين خلال 10 أشهر

معلول: سعيد بالاستمرار في الأهلي.. وحب الجماهير لا يقدر بثمن

حكم تهنئة المسيحيين بأعيادهم.. الأزهر والإفتاء يحسمان الجدل

يساعد في تطوير المناهج الدراسية وتدريب الأطباء..قانون المجلس الصحي المصري أمام النواب

سفاح الفتيات المجنون.. سرق 26 جثة من القبور لتحويلها لدمي.. ما الحكاية؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادعوله بالرحمة|وفاة زوج شقيقة محمود الليثي

تراجع 3 جنيهات ..أخر تحديث لـ أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

خيانة زوجية.. تعليق مثير من زوجة أحمد الفيشاوي بعد الطلاق

تعطيل دراسة وإعلان طوارئ..الطقس السيئ يضرب البلاد والحرارة قد تنخفض لـ صفر

الميركاتو الشتوي.. الأهلي يعلن عودة نجم المنتخب لصفوف الفريق

قصة اتهام عمرو دياب بالتحرش بسبب إعلان "ستروين"

الداخلية : مركز الإصلاح والتأهيل بـ بدر ترجمة عملية لاستراتيجية حقوق الإنسان بالجمهورية الجديدة

الصحة العالمية تحذر من وباء أشد فكتاً من كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حصاد 2021.. أشهر صور اجتذبت أنظار العالم.. مشهدان من مصر بين الأبرز.. ونصيب الأسد للكوارث

البابور.. وأجمل ذكريات الماضي في تحضير الطعام ولمة الدفء بالشتاء| نوستالجيا

يستعد للخطوبة قريبا.. أول صور لخطيبة محمد رشاد المرتقبة

هدية الرئيس| برامج حماية اجتماعية بـ 152.5 مليار جنيه.. وإشادات دولية بالجهود المصرية

فيديو

زي أحفادي.. سيدة حلوان تروي تفاصيل حادث سحل فتاتين على يد لص "فيديو"

عايزة ترجع للساحة الفنية.. حلمي بكر يفجر مفاجأة بشأن طلاق شيرين عبد الوهاب.. فيديو

حفلات رأس السنة.. حمو بيكا يوجه رسالة مؤثرة لـ هاني شاكر

من أصول مصرية.. من هي آية جلال أول مذيعة محجبة في أمريكا.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

اﻟﻤﺰﻳﺪ