جامعة مطروح تنهي استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول

عقد مجلس جامعة مطروح جلسته السادسة والأربعين، برئاسة الدكتور مصطفى النجار، اليوم الخميس بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، وذلك بديوان عام المحافظة في مدينة مرسى مطروح.

في بداية الاجتماع هنأ محافظ مطروح مجلس الجامعة بمناسبة العام الميلادي الجديد، متمنيًا لمصرنا الحبيبة دوام الاستقرار والأمان تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بالجهود التي تقوم بها جامعة مطروح بكافة ربوع المحافظة.

ورحب الدكتور مصطفى النجار، باللواء خالد شعيب، وعمداء الكليات، وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء خالد شعيب، ومنسوبي الجامعة، والشعب المصري، بمناسبة العام الميلادي الجديد.

وأكد رئيس جامعة مطروح الدكتور مصطفى النجار، انتهاء كليات الجامعة من الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2021 /2022، مشددًا على ضرورة حصول الطلاب والعاملين بالجامعة على لقاح فيروس كورونا، وتطبيق قرار المجلس الأعلى للجامعات بضرورة تقديم الطالب ما يفيد حصوله على المصل أو شهادة التطعيم، حفاظًا على صحة الجميع، متمنيًا لجميع الطلاب دوام النجاح والتفوق.

وتوجه الدكتور مصطفى النجار، بالشكر للدكتور محمود عباس، وجميع المشاركين في المنتدى الثاني للتعليم العالي والبحث العلمي "رؤية المستقبل"، والذى نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021، بالعاصمة الإدارية الجديدة، على المظهر المشرف الذي ظهرت به الجامعة ضمن الجامعات المشاركة بالمنتدى.

ووافق المجلس على منح طالبة بكلية الزراعة الصحراوية والبيئية درجة الماجستير في العلوم الزراعية.