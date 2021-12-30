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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إلغاء حفل هاني شاكر وإعادة تذاكر "الهضبة".. كورونا تغير خريطة احتفالات الكريسماس

صدى البلد

ظروف إستثنائية تواجه مطربو حفلات رأس السنة بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، فمنهم من أصيب وأجل كل ارتباطاته، وهناك من ألغى حفله، وأخر منعت فئة من تذاكر الحفل بسبب الإجراءات.

 

إلغاء حفل هاني شاكر 

أعلن الفنان ونقيب المهن الموسيقية هانى شاكر عن إلغاء حفله المقرر إقامته بمناسبة رأس السنة.

 

ونشر هانى شاكر بيانا توضيحيا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "بيان توضيحي.. رغم الإقبال الكبير على حفل امير الغناء العربى هانى شاكر والذى تقرر تأجيله لموعد اخر نظرا لقرارات الدولة بعدم إقامة حفلات فى القاعات المغلقة بالفنادق بسبب وباء كورونا حرصا على الجمهور".

 

وأضاف: "ولذا تعتذر شركة ميوزيك هاوس المسؤولة عن تنظيم الحفل للفنان الكبير هاني شاكر وإلى كل عشاقه للظروف الخارجة عن إرادتنا لتأجيل الحفل".

 

فارس كرم يصاب بكورونا 

كما أعلن المطرب اللبناني فارس كرم عن إصابته بفيروس كورونا ولغى كل ارتباطاته خلال الفترة القادمة.

 

وكتب "كرم" عبر حسابه على تويتر: "أعتذر من جمهوري الكريم عن إلغاء أي ارتباط فني متعاقد عليه، وذلك بسبب إصابتي بفيروس كورونا.. أشكر تفهمكم ونلتقي على خير بإذن الله".

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إلغاء فئة تذاكر لحفل عمرو دياب 

 

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب المقرر إحياؤه اليوم ضمن فعاليات موسم الرياض، إلغاء أحد فئات التذاكر بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا. 

 

وأصدرت الشركة المنظمة، بيانا جاء فيه: “بناء على تعليمات الجهات المختصة بالالتزام بالكمامة والتباعد الإجتماعي، وحرصا على السلامة العامة، تقرر إلغاء فئة (standing ) وبعض التذاكر لحفل الفنان عمرو دياب لتحقيق التباعد، وسيتم استرجاع قيمة التذاكر وفقا للآلية المتبعة لذلك”. 

 

وأضاف البيان: "نأمل من الجميع الالتزام بارتداء الكمامة والامتثال لتعليمات فريق التنظيم لتقديم تجربة مميزة".

هاني شاكر فيروس كورونا الإجراءات الاحترازية راس السنة المطرب حفلات رأس السنة الفنان عمرو دياب

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