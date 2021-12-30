عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تأجيل حفل نيكول سابا ورضا البحراوي بسبب سوء الاحوال الجوية

نيكول سابا
نيكول سابا

قررت الشركة المنظمة لحفل  النجمة اللبنانية "نيكول سابا" ورضا البحراوي و المطربة يسرا، تأجيل الحفل والذى كان مقرر إقامته اليوم وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكانت قد احتفلت الفنانة نيكول سابا مع زوجها الفنان يوسف الخال، بعيد زواجها العاشر، حيث ظهرت من خلال الصور وهي تقبل زوجها بطريقة حميمة.

ونشرت نيكول سابا الصور عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور «إنستجرام» وعلقت قائلة: "حبيبي شكرا لك علي الكعكة"  وانهالت عليها تعليقات الجمهور.

تواصل النجمة اللبنانية نيكول سابا ، تألقها في إحياء سهرات القاهرة الجديدة وتخطف الأنظار بإطلالة ملكية خلال إحياء إحدى حفلات التجمع الخامس بحضور " كامل العدد".

بـ قبلة.. نيكول سابا تحتفل بعيد زواجها العاشر من يوسف الخال

نيكول سابا والبحراوي وسعد وبندق يحيون رأس السنة في "الجريك كامبس" بالجامعة الأمريكية

وقدمت نيكول سابا عددا كبيرا من أغانيها المميزة التي تألقت بها طوال مشوارها الفني منها "براحتي " ، التوتو ني"، "قررت "، بالإضافة إلى "ياواد يا تقيل"  ،"سهر الليالي" .. بالإضافة إلى" صورة سيلفي" و" الجو حلو" التي تفاعل معها الجمهور . 

تخلل الحفل قيام نيكول سابا بالتواصل مع أحد معجبيها عن طريقة مكاملة فيديو على موبايل صديق له كان ضمن الحضور. 

علي جانب آخر تستعد نيكول سابا لتصوير أغنية  جديدة مع المخرج جاد شويري تطلقها مع بداية العام الجديد 2022 .

 

القاهرة الجديدة التجمع الخامس سوء الأحوال الجوية رضا البحراوي أحوال الجوية الفنانة نيكول سابا العام الجديد 2022

ترشيحاتنا

الحرم القدسي .. تحذير خطير من أبومازن لـ وزير الدفاع الإسرائيلي

هل يجوز تهنئة المسيحيين بأعيادهم؟.. المركز الإسلامي بنيويورك يجيب..فيديو

الأحد .. محمد عودة يقود تدريبات المقاولون العرب

احذر.. الإفراط في تناول الزنجبيل يصيبك بهذه الأمراض

مطلوب في قضية ابتزاز يسلم نفسه للشرطة بسبب ضيقه من قيود كورونا

وزارة الصحة بغزة تكرم الوفد الطبي المصري.. وأهالي القطاع: نشكر الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادعوله بالرحمة|وفاة زوج شقيقة محمود الليثي

تراجع 3 جنيهات ..أخر تحديث لـ أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

خيانة زوجية.. تعليق مثير من زوجة أحمد الفيشاوي بعد الطلاق

الذروة وحبات البرد .. تحذير جديد من الأرصاد لـ طقس الساعات المقبلة

محافظ القاهرة يطالب المواطنين بعدم النزول للشوارع مساء اليوم.. تفاصيل

نجاة طلاب مدرسة لغات وإصابة المشرفة في انقلاب ميكروباص على الدائرى

تعطيل دراسة وإعلان طوارئ..الطقس السيئ يضرب البلاد والحرارة قد تنخفض لـ صفر

العباسي: المحلة لن يقف على مدرب هارب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حصاد 2021.. أشهر صور اجتذبت أنظار العالم.. مشهدان من مصر بين الأبرز.. ونصيب الأسد للكوارث

البابور.. وأجمل ذكريات الماضي في تحضير الطعام ولمة الدفء بالشتاء| نوستالجيا

يستعد للخطوبة قريبا.. أول صور لخطيبة محمد رشاد المرتقبة

هدية الرئيس| برامج حماية اجتماعية بـ 152.5 مليار جنيه.. وإشادات دولية بالجهود المصرية

فيديو

don't look up.. فيلم نتفليكس الجديد يحصد مشاهدات عالية ويثير الجدل

مطروحة بالفعل داخله.. قصة خبر اعتزال تامر حسني

السبب الحقيقي لطلاق الفيشاوي وزوجته.. وصدمة بعد ظهور تحاليل سمية الألفي

متخرجوش من البيوت.. الأرصاد تحذر: سيول وكرات ثلجية بهذه المناطق

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

اﻟﻤﺰﻳﺪ