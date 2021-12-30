تأجيل حفل نيكول سابا ورضا البحراوي بسبب سوء الاحوال الجوية

قررت الشركة المنظمة لحفل النجمة اللبنانية "نيكول سابا" ورضا البحراوي و المطربة يسرا، تأجيل الحفل والذى كان مقرر إقامته اليوم وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكانت قد احتفلت الفنانة نيكول سابا مع زوجها الفنان يوسف الخال، بعيد زواجها العاشر، حيث ظهرت من خلال الصور وهي تقبل زوجها بطريقة حميمة.

ونشرت نيكول سابا الصور عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور «إنستجرام» وعلقت قائلة: "حبيبي شكرا لك علي الكعكة" وانهالت عليها تعليقات الجمهور.

تواصل النجمة اللبنانية نيكول سابا ، تألقها في إحياء سهرات القاهرة الجديدة وتخطف الأنظار بإطلالة ملكية خلال إحياء إحدى حفلات التجمع الخامس بحضور " كامل العدد".

وقدمت نيكول سابا عددا كبيرا من أغانيها المميزة التي تألقت بها طوال مشوارها الفني منها "براحتي " ، التوتو ني"، "قررت "، بالإضافة إلى "ياواد يا تقيل" ،"سهر الليالي" .. بالإضافة إلى" صورة سيلفي" و" الجو حلو" التي تفاعل معها الجمهور .

تخلل الحفل قيام نيكول سابا بالتواصل مع أحد معجبيها عن طريقة مكاملة فيديو على موبايل صديق له كان ضمن الحضور.

علي جانب آخر تستعد نيكول سابا لتصوير أغنية جديدة مع المخرج جاد شويري تطلقها مع بداية العام الجديد 2022 .