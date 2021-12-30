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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضربه بشومه على رأسه.. حبس المتهم بقتل طالب في القليوبية

متهم - صورة أرشفية
متهم - صورة أرشفية

أمرت نيابة قسم اول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لشروعه فى قتل طالب بضربه بشومه على رأسه، كما أمرت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال شهود العيان بالواقعة والاستعلام عن حالة المصاب لاستجوابه عن الواقعة. 
وكان قد تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى عين شمس التخصصى، باستقبال "أحمد ح ر"، 20 سنة، طالب، مقيم دائرة القسم مصاب بشرخ بالجمجمة ونزيف داخلى بالمخ.
جرى إخطار اللواء محمد العنانى مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبسؤال والد المجنى عليه "حسن ر إ"، 54 سنة، صاحب ورشة أحذية، اتهم "عمر ع ح"، 21 سنة، عامل، بالتعدى على نجله بضربه بعصا خشبية "شومة"، بسبب حدوث مشادة كلامية بسبب خلافات سابقة تجددت اليوم، وجرى نقله المستشفى وحجزه تحت الملاحظة والعلاج.
وتمكن ضباط وحدة المباحث بالقسم من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة عقب الواقعة بإلقائها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتى أصدرت قرارها السابق

القليوبية محافظة القليوبية شبرا الخيمة مدينة شبرا الخيمة النيابة العامة

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