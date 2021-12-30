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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف: لأهمية الزمن أقسم به الحق سبحانه وتعالى في أربعة مواضع

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه مع بداية عام ميلادي جديد فإننا نسأل الله (عز وجل) أن يجعله عام يمن وخير وبركة علينا جميعًا على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، نذكِّر بأهمية اغتنام الأوقات.

اغتنام الأوقات

ولفت وزير الأوقاف تحت عنوان:"اغتنام الأوقات" إلى أن الوقت قيمة هامة غالية ثمينة نفيسة لا يدرك قدرها كثير من الناس، يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : "نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ " (صحيح البخاري)، ويقول (صلى الله عليه وسلم) : "لَا تَزُولُ قَدمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ: عَنْ عُمُرُهِ فِيمَا أَفْنَاهُ ؟ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ؟ وَعَنْ عَلِمهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ؟ (المعجم الكبير للطبراني) , فما من يوم إلا وينادي : يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فإن غابت شمسي لن تدركني إلى يوم القيامة .

وتابع وزير الأوقاف: "لأهمية الزمن أقسم به الحق سبحانه وتعالى في مواضع عديدة ، وأشار إليه في مواضع أخرى من كتابه العزيز , حيث يقسم سبحانه وتعالى بالفجر الذي أفرد له الحق سبحانه وتعالى سورة سماها باسمه , فقال :" وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ * وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ " (الفجر : 1-3) , ويقسم بالضحى ويفرد له أيضا سورة سماها باسمه فيقول :"وَالضُّحَى * وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى * مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى * وَلَلْآَخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى " (الضحى :1-4) , وأقسم سبحانه وتعالى بالعصر وأفرد له سورة باسمه في كتابه العزيز هي سورة العصر , فقال سبحانه :" وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ " (العصر :1-3) , ويقسم سبحانه وتعالى بالصبح فيقول: " وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ * إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ * نَذِيرًا لِلْبَشَرِ * لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ " (المدثر: 34-37), ويقسم بالليل وبالنهار فيقول سبحانه : "وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى * وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى * وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى * إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى * فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى" (الليل : 1- 7) فتسمية ست سور بأسماء أوقات: الجمعة، والفجر،  والليل، والضحى، والقدر، والعصر، لهو أكبر دليل على أهمية الزمن".

وأكمل وزير الأوقاف: إضافة إلى إشارات متعددة تربط بعض الأحداث أو الأعمال بالزمن كقوله تعالى: "أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآَنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآَنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا " (الإسراء : 78) , وقوله تعالى في شأن أصحاب الكهف : " وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا " (الكهف : 25) , وقوله تعالى : " شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ " (البقرة : 185) , وقوله تعالى:" وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ " (البقرة : 233) , وقوله سبحانه : "وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " (البقرة : 234), وقوله سبحانه : " وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ " (البقرة: 240) , وقوله سبحانه : " لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ " (البقرة : 226) .

وشدد وزير الأوقاف على أن الناس في تعاملهم مع الوقت فريقان : الأول يسرقه الوقت فإن لم يسرقه الوقت حاول هو قتل الوقت لأنه في فراغ قاتل ممل ، لا هو في أمر دينه ولا في أمر دنياه ، حيث يقول ابن مسعود (رضي الله عنه) : إني لأكره أن أرى الرجل فارغًا ، لا في عمل الدنيا ، ولا في عمل الآخرة.

أما الفريق الآخر فليس لديه فاقد من الوقت ولا فائض، لأنه منظم يحسن استثمار وقته والاستفادة بكل جزء فيه ، لا يدرك قيمة ثوانيه فحسب ، إنما يدرك قيمة ما يعرف بـ(الفيمتو ثانية) ، ويعمل على استثمار كل ذرة من الزمن ، مدركًا أن النشاط يولد النشاط ، والكسل يولد الكسل ، وأن القليل إلى القليل كثير ، وأن حياة الإنسان إنما هي عبارة عن مجموعة من الوحدات الزمنيـة التي تشكل في مجملهـــا وتراكيبهــا حيــاته كلهـا ، وقد قيل لأحد الناس ، ما حال فلان ؟ فقال : لو قيل له إن القيامة غدًا ما وجد مزيد عمل يعمله .

واختتم أن عمر الإنسان هو ما ينتجه أو يخلفه من تراث معرفي ، أو فكري ، أو إنتاج علمي، نظري أو تطبيقي ، وكل ما يقدمه لخدمة البشرية , بغض النظر عن مدى الزمن الذي يعيشه ، فالبركة في العمر لا تكون بطول العمر فحسب ، إنما هي مقدار ما ينتجه أو يقدمه المرء في هذا العمر لخدمة دينه أو دنياه أو دنيا الناس ، فخير الناس من طال عمره وحسن عمله ، وشر الناس من طال عمره وساء عمله , وخير الناس أنفعهم للناس .

وزير الاوقاف اغتنام الأوقات أهمية الزمن الجمعة الفيمتو ثانية عمر الإنسان شر الناس

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