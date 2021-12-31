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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات المغرب.. طريقة عمل الفقاص

الفقاص
الفقاص

يعد الفقاص من أهم أكلات المغرب، فهو أحد أصناف الطعام الشهيرة في بلاد المغرب التى تقدم في وقت من اليوم كنوع من السناك الشهي.

الفقاص من الأكلات ذات القيمة الغذائية العالية جدا، وتحتوى على أحد أنواع الأعشاب التى تمتلك فوائد خارقة وهو اليانسون.

نقدم لكم طريقة عمل الفقاص بخطوات الشيف نادية سرحان مقدمة برنامج مغربيات على قناة سي بي سي سفرة.

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مقادير الفقاص
220 جرام سكر 

70 جرام زبدة 

3 بيضات 

ملعقة صغيرة مستكة مطحونة 

2 ملعقة كبيرة 

ماء الزهر 

ملعقة صغيرة ملح

 7 جرام بيكنج باودر 

480 جرام دقيق التزيين

ملعقة كبيرة ينسون

 50 جرام زبيب 

200 جرام لوز

 2 ملعقة كبيرة سمسم 
طريقة عمل الفقاص
* اخلطي السكر مع الزبدة والبيض، حتى تذوب الزبدة والسكر تماما

* اضيفي المستكة وماء الزهر والملح والخميرة واخيرا الدقيق واستمكري في العجن حتى تصبح لديك عجينة متماسكة

* اضيفي مقادير التزيين ودلكي العجينة لتثبيتها

* شكلي عصي من العجين وادخليها فرن ساخن على درجة 180 مئوية

* اخرجيها من الفرن ولفيها في منديل وادخليها الثلاجة

* اخرجيها ثم قطعيها وضعيها في صينية فرن ثم ادخليها الفرن مرة أخرى

* اخرجيها واتركيها حتى تبرد تماما ثم اختفظي بها في علبة محكمة الإغلاق

 

الفقاص أكلات المغرب المغرب الشيف نادية سرحان طريقة عمل الفقاص

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