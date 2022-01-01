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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

النور جوا القلوب.. حمزة وحذيفة حرما من نعمة البصر ويتمنيان حضور مؤتمر الشباب.. فيديو

الطالبان حمزة وحذيفه
الطالبان حمزة وحذيفه ووالدهما

الطالبان حمزة وحذيفه وليد نجاح من أبناء محافظة المنيا لم تمنعهما الإعاقة البصرية في الإصرار والتحدي للوصول للحلم.. فالله سبحانه وتعالى منحهما نعمة البصيرة فالطالبان بعد 6 أشهر من الولادة أصيبا بالعمى إلا أنهما التحقا بمدرسة النور للمكفوفين وحفظ كل منهما 3 أجزاء من القرآن الكريم وبارعان في إلقاء الشعر.

وحصل الطالبان على العديد من الجوائز والمراكز الأولى بمسابقات القاء الشعر التي يتم تنظيمها بقصر الثقافه ومسابقات وزارة الشاب والرياضة فقد حصلا على المركز الثاني بمسابقة الحلم المصري بمحافظة الإسكندرية ويشارك حمزة وحذيفه  في العديد من الندوات والمؤتمرات التي يتم تنظيمها بالمنيا ويقومان بإلقاء الشعر.

فقد حضرا حفلة مكتبه مصر العامه بالمنيا التي تم تنظيمها لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة والقيا شعر وحصلا على إشادة الحضور وتم تكريمهما من قبل الدكتورة أمل عليوة مدير المكتبه وقدما الشكر لها وكذلك إلى عامر جمال عضو المكتبه

يقول حمزة وحذيفه وليد نحن طالبان بمدرسة النور للمكفوفين بالمنيا بالصفين الخامس والرابع ونحرص على المشاركه في جميع الفاعليات والمؤتمرات بقصر الثقافه والشباب والرياضة ومكتبة مصر  وحصلنا على عدة تكريمات ومراكز  في المسابقات التي نشارك فيها.

وأضاف أنهما يحفظان القرآن الكريم فقد حفظا 3 اجزاء ويتمنى حمزة أن يكون دكتوراة في اللغه العربيه بينما يتمنى حذيفة أن يكون دكتورا في اللغة الإنجليزية.

وناشدا والد الطفلان حمزة وحذيفه وليد وهو كفيف أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي حضور ابناه مؤتمر الشباب القادم في مدينة شرم الشيخ في يناير المقبل.

يشار إلى ان الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة ،بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي  وكبار رجال الدولة

ألقى الرئيس السيسي كلمة خلال الاحتفالية وجه فيها جميع الجهات المعنية بالدولة للعمل على وضع المزيد من البرامج والخطط واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية تستهدف تمكين ذوي الهمم، ودمجهم في جميع المشروعات والمبادرات القومية، التي تقوم الدولة بتنفيذها لتكن جهود تمكين أبنائنا من ذوي الهمم، جزءًا لا يتجزأ، من الأولويات التي تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين بوجه عام .

وأضاف الرئيس السيسي "إننا جميعا سعداء بكم وأن الدعم الايجابي من المصريين لأصحاب الهمم لم ولن يتوقف وسيزيد ، وأن الدولة تتحرك ولكننا لم نصل للتقدير الحقيقي للكنز الذي رزقنا الله به سبحانه وتعالى.

 

المنيا مكتبة مصر العامة التضامن احتفال القران الكريم الرياض الرياضة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عبد الفتاح السيس مركز المنارة للمؤتمرات

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