بوتين يمنح الجنسية الروسية لمستشارة الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان

وقع الرئيس فلاديمير بوتين، مرسوما يقضي بمنح الجنسية الروسية لـ سوزان ماسي، المستشارة السابقة للرئيس الأمريكي الـ40 رونالد ريجان.

ونُشر المرسوم، اليوم الخميس، على الموقع الرسمي للوثائق القانونية الروسية، حسبما نقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وكانت ماسي البالغة من العمر 90 عاما أعربت عن رغبتها في الحصول على الجنسية الروسية، في الصيف الماضي، خلال منتدى "الكلمة الروسية العظيمة" في مدينة ليفاديا بشبه جزيرة القرم.

وأوضحت أن ذلك حتى لا تواجه مشاكل في الحصول على تأشيرة عند تأليف كتاب في روسيا.

وسوزان ماسي من مواليد عام 1931، وهي كاتبة ومؤرخة وشخصية اجتماعية أمريكية وموظفة سابقة في وزارة الخارجية الأمريكية.

وعملت ماسي مستشارة للرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان في الفترة ما بين 1984 – 1988.

كما لعبت دورا مهما في تطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن وإنهاء الحرب الباردة، حيث شاركت في التحضير للقاءات ريجان مع الزعيم السوفيتي ميخائيل جورباتشوف عامي 1985 و1986.

