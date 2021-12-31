أخبار السيارات|ظهور خاص للنسخة كورفيت C8 Z06.. أفضل صور السيارات في 2021.. قدرات جديدة لـ أودي RS Q8

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها في السطور التاليه:
بدون تمويهات.. ظهور خاص للنسخة كورفيت C8 Z06 |فيديو
ظهرت النسخة شيفروليه كورفيت C8 Z06 خلال مقطع فيديو، نشرته Corvette Nut المتخصصة في مجال استعراض السيارات بواسطة أحد مستخدمي اليوتيوب، وعلى الرغم من صغر المدة الزمنية الخاصة بهذا المقطع والتي بلغت 26 ثانية.
تفاصيل مذهلة.. أفضل صور السيارات في عام 2021.. شاهد
تجذب هواية تصوير السيارات عدداً كبيراً من الناس من جميع أنحاء العالم، ويتسارع الجميع لإلتقاط أبرز وأفضل الصور من جميع الزوايا المختلفة لخطف لقب الصورة الأفضل التي تبرز جمال السيارة وتألقها على الطريق، وتنظم بعض الشركات المتخصصة في مجال السيارات مسابقات سنوية لأختيار الصورة الأفضل لسياراتها كنوع من التكريم لعملائها.
قدرات جديدة لـ أودي RS Q8 .. بتعديلات مميزة|صور
استطاعت شركة اودي الالمانية أن تحقق سمعة طيبة داخل السوق العالمي للسيارات، نسبة إلى تاريخها العريق والممتد، من خلال باقة مميزة من الطرازات القوية، والتي تحمل شعارها الفريد صاحب اشهر حلقات متصلة على الاطلاق.
بقوة تتعدى الـ 800 حصانا.. بي أم دبليو M5 CS تخضع لتعديلات G-POWER |صور
تمتلك شركة بي ام دبليو الالمانية اسطول ضخم من السيارات القوية، والتي تختلف من ناحية التصميم الهيكلي، والتجهيزات الفنية، إلى جانب الترقيات الخاصة بكل اصدار، ولكن يبدو ان شركة G-POWER المتخصصة في مجال تعديل السيارات، ارادت ان تبهر محبي علامة BMW التجارية عبر عدة ترقيات مذهلة.
وحش البيك اب .. سعر ومواصفات نيسان نافارا 2022 في الكويت |صور
اطلقت شركة نيسان اليابانية باقة من الطرازات المتنوعة داخل السوق الكويتي، بين فئة السيدان، والهاتشباك الشبابية، إلى جانب السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وايضا فئة البيك اب الشهيرة ومنها النسخة نافارا 2022.