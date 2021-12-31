عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

قدرات جديدة لـ أودي RS Q8 .. بتعديلات مميزة|صور

قدرات جديدة لـ اودي RS
قدرات جديدة لـ اودي RS Q8 .. بتعديلات مميزة

استطاعت شركة اودي الالمانية أن تحقق سمعة طيبة داخل السوق العالمي للسيارات، نسبة إلى تاريخها العريق والممتد، من خلال باقة مميزة من الطرازات القوية، والتي تحمل شعارها الفريد صاحب اشهر حلقات متصلة على الاطلاق.

وتواصل شركة منهارت رائدة مجال تعديل السيارت من تعزيز تواجدها، وذلك وسط محبي علامة اودي وترقيات منهارت، حيث اضافت عدة لمسات تشمل النسخة RS Q8، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

الاداء الفني للسيارة المعدلة اودي RS Q8

 

تعتمد السيارة اودي RS Q8 على محرك ثماني الاسطوانات طراز V8، سعة 4000 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 600 حصانا، وعزم اقصى للدوران 800 نيوتن/متر، ومع قدرات منهارت ارتفعت قوة الاحصنة الخاصة بتلك النسخة لتصل إلى 818 حصانا، و 1050 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

ولم يقتصر الامر عند ذلك فقط، بل تمتعت السيارة RS Q8 المعدلة بجنوط رياضية كبيرة يبلغ قياسها 24 بوصة، تتمتع بتصميم هندسي متعدد الاضلاع، وعلبة مكابح باللون الاحمر ذات مظهر رياضي يمكن متابعتها خلف هذه الاضلاع.

إلى جانب ترقيات خاصة بمجموعة التعليق الهوائي، مع هيكل خارجي منخفض يحمل طلاء باللون الاسود اللامع، بالاضافة الى الاطلالة الامامية القياسية والتي تحمل مصابيح شرسة المظهر، وشبكات متعددة الفتحات الهوائية، مع وزن كلي يقدر بـ 2.4 طن.

أودي أودي RS Q8 RS Q8 سيارة المعدلة اودي RS Q8 السيارة أودي RS Q8 شركة أودي الألمانية

ترشيحاتنا

كأس رابطة الأندية مهدد بالإلغاء لعدم وجود رعاة

في عيد ميلاد عمرو مصطفى.. كرمه الرئيس السيسي وأغنية أنهت علاقته بعمرو دياب

كواليس حياة أم كلثوم.. سر حملها للمنديل وارتداءها النضارة السوداء ويوم مولدها الحقيقي

دعاء يوم الجمعة لقضاء الحاجات.. تهتز له السماء

قدرات جديدة لـ أودي RS Q8 .. بتعديلات مميزة|صور

طرق بسيطة للتفرقة بين الإصابة بكورونا أو متحور أوميكرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادعوله بالرحمة|وفاة زوج شقيقة محمود الليثي

تراجع 3 جنيهات ..أخر تحديث لـ أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

خيانة زوجية.. تعليق مثير من زوجة أحمد الفيشاوي بعد الطلاق

إسماعيل بلانكو يفجر مفاجأة بشأن جذوره المصرية.. ويكشف موقفه من تمثيل الفراعنة في مونديال 2022 |حوار

تعطيل دراسة وإعلان طوارئ..الطقس السيئ يضرب البلاد والحرارة قد تنخفض لـ صفر

قرار عاجل من حماية المستهلك ضد شركة جي بي غبور اوتو.. تفاصيل

تغيير سعر البنزين 2022 .. تدخل جديد من الحكومة في أسعار المحروقات

الطقس الان .. الأرصاد تحذر المواطنين: سحب رعدية وأمطار غزيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد سنوات أحضان وقبلات.. خيانة الفيشاوي وزيجاته الخمسة تشعل السوشيال ميديا

تحالف مع إبليس.. هل تعرف أقوى ملوك الأرض الذي قتلته بعوضة؟

الكريسماس وشجرة عيد الميلاد.. إلى ماذا ترمز الألوان والجرس والنجمة؟

أولى ليالي العرض.. سامح حسين ينشر صورا لجمهور مسرحيته "حلم جميل"

فيديو

تصوير بدون إذن .. قصة اتهام عمرو دياب بالتحرش بسبب إعلان ستروين "فيديو"

دموعه لم تنه الخلاف.. دعاوى قضائية واتهامات تطارد رشوان توفيق بسبب ابنته

فيديو جراف.. 4.5 جنيه.. تعرف على حقيقة وجود علاج يخلص من إدمان الترامادول

خيانة زوجية.. ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بعد الانفصال "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ