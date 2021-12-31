قدرات جديدة لـ أودي RS Q8 .. بتعديلات مميزة|صور

استطاعت شركة اودي الالمانية أن تحقق سمعة طيبة داخل السوق العالمي للسيارات، نسبة إلى تاريخها العريق والممتد، من خلال باقة مميزة من الطرازات القوية، والتي تحمل شعارها الفريد صاحب اشهر حلقات متصلة على الاطلاق.

وتواصل شركة منهارت رائدة مجال تعديل السيارت من تعزيز تواجدها، وذلك وسط محبي علامة اودي وترقيات منهارت، حيث اضافت عدة لمسات تشمل النسخة RS Q8، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

الاداء الفني للسيارة المعدلة اودي RS Q8

تعتمد السيارة اودي RS Q8 على محرك ثماني الاسطوانات طراز V8، سعة 4000 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 600 حصانا، وعزم اقصى للدوران 800 نيوتن/متر، ومع قدرات منهارت ارتفعت قوة الاحصنة الخاصة بتلك النسخة لتصل إلى 818 حصانا، و 1050 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

ولم يقتصر الامر عند ذلك فقط، بل تمتعت السيارة RS Q8 المعدلة بجنوط رياضية كبيرة يبلغ قياسها 24 بوصة، تتمتع بتصميم هندسي متعدد الاضلاع، وعلبة مكابح باللون الاحمر ذات مظهر رياضي يمكن متابعتها خلف هذه الاضلاع.

إلى جانب ترقيات خاصة بمجموعة التعليق الهوائي، مع هيكل خارجي منخفض يحمل طلاء باللون الاسود اللامع، بالاضافة الى الاطلالة الامامية القياسية والتي تحمل مصابيح شرسة المظهر، وشبكات متعددة الفتحات الهوائية، مع وزن كلي يقدر بـ 2.4 طن.