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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

وحش البيك اب .. سعر ومواصفات نيسان نافارا 2022 في الكويت |صور

وحش البيك اب .. سعر
وحش البيك اب .. سعر ومواصفات نيسان نافارا 2022 في الكويت

اطلقت شركة نيسان اليابانية باقة من الطرازات المتنوعة داخل السوق الكويتي، بين فئة السيدان، والهاتشباك الشبابية، إلى جانب السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وايضا فئة البيك اب الشهيرة ومنها النسخة نافارا 2022.

محرك السيارة نيسان نافارا 2022 

 

تأتي نيسان نافارا 2022 بمحرك 2500 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 168 حصانا، وعزم اقصى للدوران 244 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس اوتوماتيكية الاداء تعمل عبر تقنية الدفع الخلفي

تسارع السيارة نيسان نافارا 2022

 

من خلال الامكانيات الفنية المطروحة للسيارة نيسان نافارا 2022، فيمكنها التسارع من وضع الثبات 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 11.6 ثانية، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 160 كيلومتر في الساعة.

ابعاد السيارة نيسان نافارا 2022 

 

ترتكز السيارة نيسان نافارا 2022 على قاعدة عجلات بطول 3.150 متر، وبنسبة طول كلي بلغت 5.255 متر، مع عرض يبلغ 1.850 متر، و 1.825 متر للارتفاع، مع واجهة امامية تحمل شبكات من الكروم متعددة المقاطع، ومصابيح ضباب دائرية على جانبي الصادم الامامي، بالاضافة إلى عتبات بارزة، وصندوق خلفي متعدد الاستخدامات.

تجهيزات السيارة نيسان نافارا 2022 

 

دعمت السيارة نيسان نافارا 2022 بفرمل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالمكابح، مع كاميرا خلفية لسهولة الاصطفاف، وحساسات حركة، مع مرايات جانبية كهربائية، وقفل مركزي، ومكيف هواء، بالاضافة إلى نظام صوتي وترفيهي.

أسعار السيارة نيسان نافارا 2022 في السوق الكويتي 

 

وتقدم السيارة نيسان نافارا 2022 عبر فئة واحدة من التجهيزات وبقيمة قدرها 7.100 دينار كويتي.

نيسان نافارا بسبب انقطاع الكهرباء السيارة نيسان نافارا 2022 اليابانية

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