المطرب عز الأسطول: شعرت برهبة عندما قمت بالغناء أمام الرئيس السيسي باحتفالية طريق الكباش.. فيديو

قال المطرب عز الإسطول، إنه شعرت برهبة، في إحتفالية طريق الكباش، عندما قمت بالغناء أمام الرئيس السيسي أنا وابنتي، مؤكدا أنه عملت على تقديم الأفضل.

وكشف عز الأسطول، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أنه في البداية أرسلت اغنية عن الجيش، للموسيقار نادر عباسي، مشيرا إلى أن الجيش يقوم بعمل تضحيات كبيرة “فحبيت أهدي ليهم أغنية”.

ووتابع عز الأإسطول، في كلمات الأغنية "يا جنود الله يا جيوش القاهرة جعلك لعداكي قاهرة..مصر درة الأكوان..أدخلوها في أمان..تراتيل ذكرك من الرحمن في التوراة والإنجيل والقرآن..أحنا أقدم جيوش الأرض .



“جيشنا مركب سلام مش ناوية على الغرق..ارضنا بتجود ورجالنا أسود”