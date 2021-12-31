سفارة مصر في بيروت تنقل تهنئة السيسي بالعام الميلادي الجديد للجاليات المصرية

تهدي سفارة جمهورية مصر العربية في بيروت أطيب تحياتها، وتتشرف بأن تنقل فيما يلي نص برقية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للجاليات المصرية بالخارج بمناسبة العام الميلادي الجديد 2022

"الأخوة والأخوات، أبناء مصر بالخارج بمناسبة قرب العام الميلادي الجديد 2022، يسعدني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات بدوام النجاح والتوفيق.

أدعو الله تعالى أن يكون العام الجديد عام خير وازدهار، تتحقق فيه آمالكم وطموحاتكم في مستقبلٍ أفضل وغدٍ مشرق، وأن يحمل لمصرنا الغالية مزيداً من التنمية والرقي والإزدهار.