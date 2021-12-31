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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

محمود شعراوي يهنئ البابا تواضروس الثاني بمناسبة العام الجديد

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية والبابا تواضروس

تقدم اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بخالص التهنئة للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة العام الميلادي الجديد.

وبعث "شعراوي" برقية تهنئة إلى البابا تواضروس جاء نصها: "يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد ٢٠٢٢ ، متمنيا من المولي عز وجل أن يعيد هذه المناسبة علي سيادتكم وشعب مصر العظيم بمزيد من التقدم والازدهار وأن يديم عليكم التوفيق والسداد في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية" .

محمود شعراوي البابا تواضروس العام الميلادى الجديد

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