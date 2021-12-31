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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشوباشي: الرئيس السيسي زعيم عظيم ويدرك أهمية دور المرأة المصرية.. فيديو

الكاتبة الصحفية ،
الكاتبة الصحفية ، فريدة الشوباشي

قالت الكاتبة الصحفية، فريدة الشوباشي، إن المرأة المصرية كانت في الفترة ما قبل ثورة 30 يونيو مهدور حقها، وكانت تعامل كأنها كارثة وعورة فقط.

 

وأضافت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، خلال لقائها لـ فضائية "اكسترا نيوز"، أن ثورة 30 يونيو أثبتت أن المرأة المصرية كانت صامتة ولم تكن مستسلمة، متابعة: "المرأة المصرية هي من غرست في شباب مصر حق الوطن".

 

وتابعت " الشوباشي " أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أدرك أهمية خروج المرأة المصرية للنور، مسترسلة: " زعيم مصري ووطني صميم وعظيم ونبض قلبه وعينيه على كل الفئات المصرية".

 

وفي حوار سابق، لفتت إلى أن الاهتمام بتنمية قرى الصعيد يضاف إلى الإنجازات التي تضاف للقيادة المصرية، حيث إن مبادرة حياة كريمة تصل لهم كى يشعر أهالى الصعيد أنهم مصريون وليسوا مهمشين.


وأشارت إلى أن المشروعات التى تتم فى الصعيد مدروسة، وتوفر فرص عمل للشباب، مؤكدة أنه في العقود السابقة كان يتم اضطهاد الصعيد وتهميشه ولكن عندما يقول قائد مصر إن الصعيد لابد أن يأخذ مكانته ويتم إنشاء مشروعات والحياة فيها تسمح للإنسان أن يعطى أكثر ما عنده .


وكشفت أن الصعيد به رخام وطاقة شمسية، والأشياء الموجودة فى الصعيد تجذب الاستثمارات.
 

الشوباشي الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي السيسي توك شو المراءة المصريه

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