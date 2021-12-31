تزامنا مع الطقس السيئ.. كيف نتجنب مخاطر المدفأة الكهربائية؟

يمكن أن تزيد المدفأة الكهربائية من دفء المنزل، لكنها يمكن أن تتسبب في نشوب حرائق إذا لم تكن حريصًا في استخدامها بالأخص في أيام البرد الشديد يلجأ العديد إلي استخدام المدفأة الكهربائية.

كشف موقع familyhandyman ، فيما يلي 10 نصائح تساعد في استخدام المدفأة الكهربائية بأمان والحفاظ على سلامتك وعائلتك ومنزلك.

كيف نتجنب مخاطر المدفأة الكهربائية

يمكن أن تكون المدفأة الكهربائية وسيلة سهلة وفعالة لتدفئة منزلك، ولكن على الرغم من ذلك خطر نشوب حريق المدفأة الكهربائية ينخفض ​​بشكل كبير إذا كنت تعرف النصائح التالية لسلامة المدفأة.

-تحقق من شهادات سلامة المدفأة الكهربائية

اختر مدفأة كهربائية تحمل ملصق شهادة السلامة من مؤسسة اختبار مستقلة محترمة.

-تأكد من أن المدفأة الكهربائية به ميزات أمان

اختر المدفأة الكهربائية يتم إيقافه تلقائيًا عندما يبدأ في السخونة الزائدة أو ينقلب، حيث سيساعد ذلك في تقليل أي مخاطر لحدوث حريق عرضي في المنزل.

-لا تستخدم أسلاك التمديد وموصّلات الطاقة

يمكن أن ترتفع درجة حرارة أسلاك التمديد وشرائط الطاقة مما يؤدي إلى نشوب حريق عند توصيلها بمدفأة، قم بتشغيله بأمان عن طريق توصيل سخان الفضاء الخاص بك مباشرة بمأخذ الحائط.

-ضع المدفأة الكهربائية بعيدًا عن الأذى

احتفظ المدفأة الكهربائية على بعد ثلاثة أقدام على الأقل من أي شيء قابل للاشتعال ، مثل الستائر والسجاد والأسرة والملابس. أيضًا ، تجنب وضع المدافئ على السجاد أو في المناطق ذات الازدحام الشديد حيث يمكن أن تصبح خطر التعثر.

-ابقِ الأطفال والحيوانات الأليفة بعيدًا عن المدفأة الكهربائية

ضع المدفأة الكهربائية حيث لا يستطيع الأطفال الصغار والحيوانات الأليفة الوصول إليها، ضع في اعتبارك وضع السخان خلف بوابة واقية من الأطفال، إذا لزم الأمر.

-ضع دفايات على سطح مستو

يجب وضع المدفأة الكهربائية على أسطح أرضية مستوية ومستوية لتجنب الانقلاب الخطير.

-لا تخفي حبال المدفأة الكهربائية

إن تشغيل سلك المدفأة الكهربائية تحت بساط أو سجادة أو قطعة أثاث قد يؤدي إلى نشوب حريق، ابقهم في العراء.

-قم بإيقاف تشغيل المدفأة الكهربائية الخاص بك عندما لا تتمكن من مراقبته

أوقف تشغيل المدفأة الكهربائية قبل النوم، تأكد دائمًا من وجودك في نفس الغرفة التي يوجد بها المدفأة أو على الأقل أنك قادر على مراقبتها أثناء تشغيلها.

-تخلص من المدفأة الكهربائية التي تعمل بشدة

إذا كان السخان أو سلك الطاقة الخاص به ساخنًا عند اللمس ، فقم بإيقاف تشغيله وافصله في أسرع وقت ممكن، لا تقم بتوصيل المدفأة بالتيار الكهربائي مرة أخرى إلا بعد أن يقوم فني إصلاح الأجهزة بفحصها. أو ، إذا كان لديك سخان الفضاء لفترة من الوقت ، ففكر في استبداله.

افحص المدفأة الكهربائية الخاص بك بانتظام

استبدل أي مدفأة كهربائية ذات سلك متصدع أو متآكل أو أسنان تالفة أو وصلات مفكوكة.