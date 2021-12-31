عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تزامنا مع الطقس السيئ.. كيف نتجنب مخاطر المدفأة الكهربائية؟

مخاطر المدفأة الكهربائية
مخاطر المدفأة الكهربائية

يمكن أن تزيد المدفأة الكهربائية  من دفء المنزل، لكنها يمكن أن تتسبب في نشوب حرائق إذا لم تكن حريصًا في استخدامها بالأخص في أيام البرد الشديد يلجأ العديد إلي استخدام المدفأة الكهربائية.

 

كشف موقع familyhandyman ، فيما يلي 10 نصائح تساعد في استخدام المدفأة الكهربائية  بأمان والحفاظ على سلامتك وعائلتك ومنزلك.

 

كيف نتجنب مخاطر المدفأة الكهربائية 

 

يمكن أن تكون المدفأة الكهربائية وسيلة سهلة وفعالة لتدفئة منزلك، ولكن على الرغم من ذلك خطر نشوب حريق المدفأة الكهربائية ينخفض ​​بشكل كبير إذا كنت تعرف النصائح  التالية لسلامة المدفأة.

 

-تحقق من شهادات سلامة المدفأة الكهربائية

اختر مدفأة كهربائية تحمل ملصق شهادة السلامة من مؤسسة اختبار مستقلة محترمة.

-تأكد من أن المدفأة الكهربائية به ميزات أمان

اختر المدفأة الكهربائية يتم إيقافه تلقائيًا عندما يبدأ في السخونة الزائدة أو ينقلب، حيث سيساعد ذلك في تقليل أي مخاطر لحدوث حريق عرضي في المنزل. 

-لا تستخدم أسلاك التمديد وموصّلات الطاقة

يمكن أن ترتفع درجة حرارة أسلاك التمديد وشرائط الطاقة مما يؤدي إلى نشوب حريق عند توصيلها بمدفأة، قم بتشغيله بأمان عن طريق توصيل سخان الفضاء الخاص بك مباشرة بمأخذ الحائط.

-ضع المدفأة الكهربائية بعيدًا عن الأذى

احتفظ المدفأة الكهربائية على بعد ثلاثة أقدام على الأقل من أي شيء قابل للاشتعال ، مثل الستائر والسجاد والأسرة والملابس. أيضًا ، تجنب وضع المدافئ على السجاد أو في المناطق ذات الازدحام الشديد حيث يمكن أن تصبح خطر التعثر.

-ابقِ الأطفال والحيوانات الأليفة بعيدًا عن المدفأة الكهربائية

ضع المدفأة الكهربائية حيث لا يستطيع الأطفال الصغار والحيوانات الأليفة الوصول إليها، ضع في اعتبارك وضع السخان خلف بوابة واقية من الأطفال، إذا لزم الأمر.

-ضع دفايات  على سطح مستو

يجب وضع المدفأة الكهربائية على أسطح أرضية مستوية ومستوية لتجنب الانقلاب الخطير.

-لا تخفي حبال المدفأة الكهربائية

إن تشغيل سلك المدفأة الكهربائية تحت بساط أو سجادة أو قطعة أثاث قد يؤدي إلى نشوب حريق، ابقهم في العراء.

-قم بإيقاف تشغيل المدفأة الكهربائية الخاص بك عندما لا تتمكن من مراقبته

أوقف تشغيل المدفأة الكهربائية قبل النوم، تأكد دائمًا من وجودك في نفس الغرفة التي يوجد بها المدفأة أو على الأقل أنك قادر على مراقبتها أثناء تشغيلها.

-تخلص من المدفأة الكهربائية التي تعمل بشدة

إذا كان السخان أو سلك الطاقة الخاص به ساخنًا عند اللمس ، فقم بإيقاف تشغيله وافصله في أسرع وقت ممكن، لا تقم بتوصيل المدفأة بالتيار الكهربائي مرة أخرى إلا بعد أن يقوم فني إصلاح الأجهزة بفحصها. أو ، إذا كان لديك سخان الفضاء لفترة من الوقت ، ففكر في استبداله.

افحص المدفأة الكهربائية الخاص بك بانتظام

استبدل أي مدفأة كهربائية ذات سلك متصدع أو متآكل أو أسنان تالفة أو وصلات مفكوكة.

المدفأة الكهربائية أستخدام المدفأة الكهربائية مخاطر المدفأة الكهربائية مخاطر المدفأة حرائق

موضوعات متعلقة

قد تسبب الوفاة.. أستاذ علاج السموم يكشف مخاطر الدفايات الكهرباء والفحم.. فيديو

20 جنيها ارتفاعا بأسعار السخانات.. استقرار الدفايات.. والتجار يتهمون الشحن والصاج

ترشيحاتنا

انتظام تشغيل مصر للطيران والشركة تسير 100 رحلة جوية من المطارات

السعودية.. أوامر ملكية بشأن فيروس كورونا

خطيب المسجد النبوي: من أصول الإسلام الأمر بتحقيق كل ما يجلب مصالح الدارين

إضاءة البرج الأيقوني.. العاصمة الإدارية الجديدة تحتفل بالعام الجديد 2022

القباج: تنفيذ أنشطة وبرامج توعوية بالمدارس والجامعات ومراكز الشباب بأضرار تعاطي المخدرات

مساعد وزير الداخلية: استراتيجيتنا التوسع في إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير سعر البنزين 2022 .. تدخل جديد من الحكومة في أسعار المحروقات

إسماعيل بلانكو يفجر مفاجأة بشأن جذوره المصرية.. ويكشف موقفه من تمثيل الفراعنة في مونديال 2022 |حوار

خيانة زوجية.. تعليق مثير من زوجة أحمد الفيشاوي بعد الطلاق

ادعوله بالرحمة|وفاة زوج شقيقة محمود الليثي

تراجع 3 جنيهات ..أخر تحديث لـ أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

قرار عاجل من حماية المستهلك ضد شركة جي بي غبور اوتو.. تفاصيل

تعطيل دراسة وإعلان طوارئ..الطقس السيئ يضرب البلاد والحرارة قد تنخفض لـ صفر

بعد التحذير من الطقس.. نصائح للمواطنين لتجنب الإصابة بنزلات البرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور.. حميد الشاعري وهشام عباس يشعلان "رأس سنة" بروح الـ "تسعينات"

محمد حماقي يشعل حفل رأس السنة في الجلالة.. صور

عمرو دياب يشعل موسم الرياض ويضع بصمته على جدار المشاهير.. صور

مواقف من حياة الست.. سر خناقة أم كلثوم مع العندليب وحكاية غنائها لحن بائع متجول

فيديو

ذروة الطقس السيئ.. تحذيرات من تخفيف الملابس

زواجي من صوفينار شائعة.. تصريحات مثيرة للمطرب محمود الليثي

"جوزي عايزني أساير مديره في العمل".. هكذا رد مبروك عطية| فيديو

تصوير بدون إذن .. قصة اتهام عمرو دياب بالتحرش بسبب إعلان ستروين "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ