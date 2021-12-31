ذروة الطقس السيئ.. تحذيرات من تخفيف الملابس

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة رأس السنة الجديدة، ذورة حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الجمعة، يشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء وشمال الصعيد.



وقالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه بداية من مساء أمس الخميس شهدت أغلب محافظات الجمهورية حالة من عدم الاستقرار التي سبق وتم التنويه عنها منذ بداية الأسبوع.

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