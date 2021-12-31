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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ذروة الطقس السيئ.. تحذيرات من تخفيف الملابس

ذورة حالة عدم الاستقرار
ذورة حالة عدم الاستقرار في الطقس ...تحذيرات باارتداء الملابس

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة رأس السنة الجديدة، ذورة حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الجمعة، يشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء وشمال الصعيد.

وقالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه بداية من مساء أمس الخميس شهدت أغلب محافظات الجمهورية حالة من عدم الاستقرار التي سبق وتم التنويه عنها منذ بداية الأسبوع.

لتفاصيل شاهد الفيديو…

هيئة الأرصاد الجوية رأس السنة الجديدة منار غانم السواحل الشمالية القاهرة الكبرى المركز الاعلامي

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