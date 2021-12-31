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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

صور.. حميد الشاعري وهشام عباس يشعلان "رأس سنة" بروح الـ "تسعينات"

هشام عباس وحميد الشاعري
هشام عباس وحميد الشاعري

تألق النجمان حميد الشاعري وهشام عباس في أضخم احتفالية رأس السنة ٢٠٢٢ في العين السخنة  بروح أغاني فترة التسعينات المميزة لمشوارهما الفني معا وذلك  مساء أمس الخميس وسط الآلاف من الأسر والشباب من مختلف الأعمار.

افتتح الليلة حميد الشاعري وصلته بأغنية "جلجلي" وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب .. بعدها حرص على تهنئة الجمهور في العالم الجديد ثم قدم العديد من أغانيه المميزة منها "من عيونك" ،"يا ام الفستان" ، "روح السمارة" و"على مين " وويا ام العيون السودة" .. وغيرها ممن تفاعل معها الحضور. 


كما حرص الشاعري في ختام فقرته علي تقديم الفنان هشام عباس للجمهور وشاركه تقديم أغنية "من عيونك" وسط المزيد من أجواء الإثارة .

حميد الشاعري وهشام عباس يشعلان حفل رأس السنة.. فيديو

أحمد زاهر رفقة حميد الشاعري في أحدث ظهور على إنستجرام


بينما اختتم هشام عباس الحفل بأغاني "يتربي في عزو" ، "كده رضا" ، "ساعة لقلبك يا جميل" .. وغيرها ممن أشعلت وصلات الرقص المتتالية .

تخلل فقرة هشام عباس دويتو مع المطرب هيثم نبيل نال استحسان الجمهور.

 

تميز الحفل بأجواء الفخامة والرقي حرص النجمان حميد الشاعري وهشام عباس على توجيه التحية لمنظم الحفل المنتج وليد منصور لما بذله من مجهود لخروج الحفل بشكل مبهر  من تجهيزات بمواصفات لايف عالمية وتصوير إبراهيم السماك.


جدير بالذكر أن وليد منصور سبق وأن نظم للنجمين هشام عباس وحميد الشاعري حفلا غنائيا ناجحا بالساحل الشمالي خلال موسم صيف ٢٠٢١ .
 

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حميد الشاعرى هشام عباس راس السنة العين السخنة الفنان هشام عباس من عيونك يتربي في عزو كدة رضا روح السمارة على مين

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