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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

القباج: تنفيذ أنشطة وبرامج توعوية بالمدارس والجامعات ومراكز الشباب بأضرار تعاطي المخدرات

صدى البلد

صرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أنه تم تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية عن أضرار تعاطى المخدرات في 2750 مدرسة استهدفت توعية ما يقرب من مليون و300 ألف طالب وطالبة و280 كلية ومعهد عالي بـ 40 جامعة حكومية وأهلية وخاصة و82 معهد عالي على مستوى الجمهورية ،وتم تنفيذ عدد (366) نشاط متنوع  لتوعية الطلاب بأضرار تعاطى المخدرات من خلال تنفيذ أنشطة بأساليب إبداعية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة ، وتم شرح آليات عمل الخط الساخن "16023 لعلاج الإدمان وكذلك الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بأضرار تعاطى المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطى المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية لوقاية الطلاب وتوعيتهم بمخاطر الإدمان ، كما تم تنفيذ البرامج التوعوية في 860 مركز شباب على مستوى الجمهورية.


كما استقبلت "بيوت التطوع " التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان في الجامعات " حلوان والقاهرة والزقازيق وسوهاج " طلاب الكليات لتوعيتهم بأضرار تعاطي المواد المخدرة والرد على استفسارات الطلاب ،فيما يتعلق بمشكلة الإدمان، وكذلك شرح آليات عمل الخط الساخن 16023 وكيفية التواصل معهم من أجل الحصول على الخدمات العلاجية "مجانًا " وفى سرية تامة، كما تم تقدم للتطوع أكثر من 2129  طالبا وطالبة من مختلف الكليات  للتطوع ، وتم اختيار  1900 شاب جديد وضمهم لوحدات التطوع بعد تدريبهم  على الأدلة العلمية والمهارات الحياتية من خلال تنظيم سلسلة معسكرات تدريبية، ليصبح إجمالي عدد المتطوعين لدى الصندوق 32 ألف متطوع على مستوى الجمهورية، كما تم المشاركة في 25 معسكرا جامعيا.


من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أنه تم تنفيذ العديد من المبادرات التوعوية التي تستهدف التركيز على بعض فئات المجتمع لتوعيتهم بخطورة مشكلة المخدرات، وتم تنفيذ(550) نشاطا ميدانيا مثل مبادرة "سكة السلامة" لمستقلي مترو الأنفاق والقطارات والسائقين على الطرق السريعة والداخلية، كذلك مبادرة "القرار قرارك" لتوعية العاملين بالمصالح والمقرات الحكومية بأضرار التعاطي وكيفية التواصل مع الخط الساخن " 16023" لتلقي الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة وتم تنفيذ أكثر من 1000 نشاط باستهداف 500 ألف موظف ، ومبادرة "خدعوك فقالوا "لتوعية الفئات الأكثر استهدافا من عمال وشباب ومناطق مستحدثة ،وتم تنفيذها داخل 300 مصنع  لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي لدى الفئات الأكثر عرضة للمخدرات مثل السائقين والعمال، من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة وتساعد على نسيان الهموم، وأن حبوب التعاطي تعطي قوة في التركيز ،وأنها تزيدهم أيضا قوة لتطبيق فترتين في العمل وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى السائقين والعمال ، ومبادرة" اختيارك" هدفها تصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات بين الأفراد والأسر ،وتم استهداف أكثر من 5000 أسرة بين المصطفين بالمناطق الساحلية خلال فترة الصيف .

 

كما تم العمل على تنمية مهارات العاملين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والاستفادة من قدراتهم وتمكينهم من تأهيل ورفع وعى أكثر من (5000) أسرة بالتعاون مع (15 ) جمعية أهلية نشطة على مستوى الجمهورية ، كما تنفيذ العديد من الندوات وورش العمل وتدريبات " أون لاين " وتم تنفيذ أكثر من 65 لقاءً باستهداف 4200 شاب وفتاة .

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