70 ألف جنيه تكلفة الصيانة.. افتتاح مسجد الفردوس في أسوان

تواصل مديرية الأوقاف بأسوان، سلسلة الإفتتاحات للمساجد الجديدة، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية اللازمة للمساجد القائمة بمختلف قرى ومدن ومراكز المحافظة.

وفى هذا الإطار، أناب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، السكرتير العام اللواء حازم عزت اليوم الجمعة لإفتتاح مسجد الفردوس بقرية أبو الريش قبلى بعد إنهاء أعمال الصيانة والترميم بالجهود الذاتية على مساحة 160 م2 وبتكلفة 70 ألف جنيه، بحضور الدكتور يوسف مصطفى مدير الدعوة بمديرية الأوقاف والذى ألقى خطبة الجمعة بعنوان "إغتنام الأوقات ومخاطر إضاعتها".

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وتم افتتاح إنشاء مسجدى الأشراف بنجع العرب بحاجر إدفو على مساحة 270 م2 ، والرحمن بقرية البصالى بكوم أمبو على مساحة 200 م2 بتكلفة إجمالية مليون جنيه .

ومن جانبه أوضح الدكتور يوسف مصطفى أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف واللواء أشرف عطية محافظ أسوان جارى إفتتاح العديد من المساجد الجديدة والتي وصل عددها حتى الآن إلى 64 مسجد على مستوى مدن ومراكز المحافظة .

وأكد يوسف مصطفى على أهمية دور المسجد فى العبادات والتصدى للشائعات بتوضيح صحيح الدين ، مع الأدوار المجتمعية الأخرى في تحفيظ القرآن الكريم ، وتقديم الخدمات الطبية ، وهو الذى يتواكب مع الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والإشتراطات الوقائية بالمساجد .

وكانت قد شهدت مراكز ومدن محافظة أسوان استعدادات مكثفة لتنظيم احتفالات متنوعة بمناسبة أعياد رأس السنة والتي ستستمر حتى الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة في منتصف يناير القادم شاملة تطوير ورفع كفاءة الحدائق َالمتنزهات العامة .

وقد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المسئولين بأن تشمل فعاليات الاحتفال إطلاق الألعاب والأسهم النارية فى وقت واحد وتزامناً مع الفاعليات التى ستشهدها مدينة أسوان لإفساح المجال أمام جميع مواطني المحافظة بالاستماع بأجواء البهجة والفرحة مع انطلاق العام الميلادى الجديد 2022 .

ولفت المحافظ إلى أنه تم توجيه رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الجهات المختصة لتركيب شجرة الإنارة في مكان مناسب وواضح بحيث تكون في أعلى نقطة ممكنة وفى مكان بعيد عن الكتلة السكنية بقدر المستطاع ، مؤكداً على أنه بالتوازى مع ذلك فهناك تكليفات مشددة لمسئولى المحليات لاستكمال أعمال التطوير والتجميل والتشجير والإضاءات لاستمرار البانوراما الجمالية فى كل مكان على أرض المحافظة .

إفتتاح المساجد الجديدة بأسوان

إفتتاح المساجد الجديدة بأسوان