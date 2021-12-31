عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

70 ألف جنيه تكلفة الصيانة.. افتتاح مسجد الفردوس في أسوان

إفتتاح المساجد الجديدة
إفتتاح المساجد الجديدة بأسوان

تواصل مديرية الأوقاف بأسوان، سلسلة الإفتتاحات للمساجد الجديدة، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية اللازمة للمساجد القائمة بمختلف قرى ومدن ومراكز المحافظة.

وفى هذا الإطار، أناب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، السكرتير العام اللواء حازم عزت اليوم الجمعة لإفتتاح مسجد الفردوس بقرية أبو الريش قبلى بعد إنهاء أعمال الصيانة والترميم بالجهود الذاتية على مساحة 160 م2 وبتكلفة 70 ألف جنيه، بحضور الدكتور يوسف مصطفى مدير الدعوة بمديرية الأوقاف والذى ألقى خطبة الجمعة بعنوان "إغتنام الأوقات ومخاطر إضاعتها".

وأقرأ أيضاً:

إصابة سائق فى إنقلاب سيارة بطريق أسوان - أبو سمبل البرى

استعدادات محافظة أسوان لاحتفالات رأس السنة.. صور

 

وتم افتتاح إنشاء مسجدى الأشراف بنجع العرب بحاجر إدفو على مساحة 270 م2 ، والرحمن بقرية البصالى بكوم أمبو على مساحة 200 م2 بتكلفة إجمالية مليون جنيه .

ومن جانبه أوضح الدكتور يوسف مصطفى أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف واللواء أشرف عطية محافظ أسوان جارى إفتتاح العديد من المساجد الجديدة والتي وصل عددها حتى الآن إلى 64 مسجد على مستوى مدن ومراكز المحافظة .

وأكد يوسف مصطفى على أهمية دور المسجد فى العبادات والتصدى للشائعات بتوضيح صحيح الدين ، مع الأدوار المجتمعية الأخرى في تحفيظ القرآن الكريم ، وتقديم الخدمات الطبية ، وهو الذى يتواكب مع الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والإشتراطات الوقائية بالمساجد .

وكانت قد شهدت مراكز ومدن محافظة أسوان استعدادات مكثفة لتنظيم احتفالات متنوعة بمناسبة أعياد رأس السنة والتي ستستمر حتى الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة في منتصف يناير القادم شاملة تطوير ورفع كفاءة الحدائق َالمتنزهات العامة .

وقد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المسئولين بأن تشمل فعاليات الاحتفال إطلاق الألعاب والأسهم النارية فى وقت واحد وتزامناً مع الفاعليات التى ستشهدها مدينة أسوان لإفساح المجال أمام جميع مواطني المحافظة بالاستماع بأجواء البهجة والفرحة مع انطلاق العام الميلادى الجديد 2022 .

ولفت المحافظ إلى أنه تم توجيه رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الجهات المختصة لتركيب شجرة الإنارة في مكان مناسب وواضح بحيث تكون في أعلى نقطة ممكنة وفى مكان بعيد عن الكتلة السكنية بقدر المستطاع ، مؤكداً على أنه بالتوازى مع ذلك فهناك تكليفات مشددة لمسئولى المحليات لاستكمال أعمال التطوير والتجميل والتشجير والإضاءات لاستمرار البانوراما الجمالية فى كل مكان على أرض المحافظة .

إفتتاح المساجد الجديدة بأسوان
إفتتاح المساجد الجديدة بأسوان
إفتتاح المساجد الجديدة بأسوان
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أسرف عطية اخبار المحافظات

موضوعات متعلقة

إصابة سائق فى إنقلاب سيارة بطريق أسوان - أبو سمبل البرى

ترشيحاتنا

تعهدت وتنازلت عن الزواج.. أنغام تكشف العديد عن أسرارها الشخصية

رمضان صبحي: فخور بالعودة إلى صفوف المنتخب

خطيب المسجد الحرام: الأنبياء والرسل جميعا سادة المقربين إلى الله

تمثيل المنتخب شرف كبير.. عمرو السولية يسابق الزمن للحاق بالأمم الإفريقية

وزير التموين : دعم الرئيس ٱثمر مخزونا استراتيجيا من السلع وإشاء صوامع

هل الاحتفال برأس السنة الميلادية بالزينة حرام أم حلال؟.. دار الإفتاء ترد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير سعر البنزين 2022 .. تدخل جديد من الحكومة في أسعار المحروقات

إسماعيل بلانكو يفجر مفاجأة بشأن جذوره المصرية.. ويكشف موقفه من تمثيل الفراعنة في مونديال 2022 |حوار

خيانة زوجية.. تعليق مثير من زوجة أحمد الفيشاوي بعد الطلاق

ادعوله بالرحمة|وفاة زوج شقيقة محمود الليثي

تراجع 3 جنيهات ..أخر تحديث لـ أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

قرار عاجل من حماية المستهلك ضد شركة جي بي غبور اوتو.. تفاصيل

تعطيل دراسة وإعلان طوارئ..الطقس السيئ يضرب البلاد والحرارة قد تنخفض لـ صفر

ثبات عالمي.. اقتصادية الشيوخ: لا زيادة جديدة بأسعار المحروقات في 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد... نانسي عجرم تصل "الجلالة" استعدادا لحفل رأس السنة

أكبر ممثل يحصل على الأوسكار.. لماذا يصيب أنتوني هوبكنز المخرجين بالجنون؟

صور.. حميد الشاعري وهشام عباس يشعلان "رأس سنة" بروح الـ "تسعينات"

محمد حماقي يشعل حفل رأس السنة في الجلالة.. صور

فيديو

شيكابالا يثير غضب القلعة البيضاء وتصريحات نارية من إدارة الزمالك

ذروة الطقس السيئ.. تحذيرات من تخفيف الملابس

زواجي من صوفينار شائعة.. تصريحات مثيرة للمطرب محمود الليثي

"جوزي عايزني أساير مديره في العمل".. هكذا رد مبروك عطية| فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ