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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المغرب.."أوميكرون" يعيد السلطات إلى المتاجر الكبرى لمراقبة احترام تدابير الوقاية

صدى البلد

عادت الي المغرب بعض ملامح الأجواء التي سادت خلال بداية انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد إلى الواجهة، مع الارتفاع الذي سجله عداد الإصابات بالفيروس، وتسجيل وفيات، خلال الأيام الأخيرة.

وفيما لم تنجح دعوات السلطات الصحية وحملات التحسيس على وسائل الإعلام في تجاوز حالة التراخي في مواجهة الجائحة لدى المواطنين، عمدت السلطات المغربية إلى العودة إلى تشديد الإجراءات الوقائية.

ولأول مرة منذ شهور عدة، عادت عناصر الأمن من الشرطة والقوات المساعدة إلى أبواب المتاجر الكبرى لمراقبة مدى توفر المرتفقين على جواز التلقيح وارتدائهم الكمامة.

وبحسب هسبريس، شددت عناصر الأمن عملية المراقبة أمام المتاجر الكبرى حيث لم يعد مسموحا الدخول إليها دون ارتداء الكمامة، في حين يتم التعامل بنوع من الليونة بشأن الجواز الصحي؛ إذ يُطلب من البعض ولا يطلب من البعض الآخر.

ويظهر من خلال تصرف عدد من المواطنين أن تعاطيهم مع عودة تشديد الإجراءات الاحترازية يتم بناء على “القيام بالواجب” أمام أعين السلطة؛ إذ سرعان ما يعمدون إلى نزع الكمامات مباشرة بعد تجاوز نقطة المراقبة.

وخلال الأيام الأخيرة، بات عدد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب يلامس سقف ألفيْ إصابة، حيث تم تسجيل 1960 حالة جديدة مؤكدة أمس الخميس، بعدما كان عدد الإصابات قبل أسابيع قد دنا إلى ما دون 200 إصابة على الصعيد الوطني.

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