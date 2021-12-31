فيديو ترويجي لهاتف OnePlus 10 Pro الرائد يكشف موعد إطلاقه رسميا

كشفت تسريبات الموعد الرسمي لهاتف OnePlus 10 Pro القادم من شركة وان بلس الصينية، حيث سيصدر الهاتف في 11 يناير المقبل ، في حدث في الصين، ثم ستقوم الشركة بإطلاقه لاحقا في الأسواق العالمية.

وبحسب موقع GSMArena فإن شركة وان بلس الصينية أكدت في وقت سابق إطلاق هاتف OnePlus 10 Pro في يناير حيث سيدخل المنافسة مع هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra ، الذى يصدر رسميا في موعد مقارب.

وفقا للتسريبات فإن قد تم نشر فيديو ترويجي في الصين لهاتف OnePlus 10 Pro يشير إلى موعد إطلاقه رسميا في 11 يناير المقبل، كما كشف الفيديو عن عدد من المواصفات التى سيأتى بها الهاتف.



وسيأتى هاتف OnePlus 10 Pro بشاشة من نوع LTPO AMOLED قياس 6.7 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز في الثانية ، ودقة 3216 × 1440 بكسل مع جودة عرض + QHD .



وسيحتوى هاتف OnePlus 10 Pro على بطارية كبيرة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السلكي بقوة جبارة 80 واط، مع الشحن السريع اللاسلكي بقوة 125 واط ، وهو أعلى معدل شحن في هواتف وان بلس على الإطلاق.

وسيعمل هاتف OnePlus 10 Pro بمعالج Snapdragon 8 Gen 1 SoC، الأحدث من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائى 8 و 12 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية 128 و 256 جيجا بايت مع نظام التشغيل أندرويد 12 الأحدث من جوجل.