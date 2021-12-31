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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النجاة من كارثة محققة.. انهيار بـ كوبري كفرالزيات على نهر النيل |شاهد

انهيار جزئي بكوبري
انهيار جزئي بكوبري كفرالزيات

تدخلت  العناية الإلهية مساء اليوم في إنقاذ حياة العشرات من  مواطني مدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية وسائقي سيارات النقل الثقيل من كارثة محققة إثر انهيار أجزاء من كوبري كفرالزيات على نهر النيل فرع رشيد ومصرف تلا العمومي، حيث انهار الجزء الخاص بسير المواطنين على جانب الكوبري  بشكل مفاجئ.

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كما باشر المهندس علاء بهنسي  رئيس مدينة كفرالزيات دورها بالانتقال إلي موقع الحادث وقوة من شرطة النجدة وبالمعاينة تبين  انهيار الجزء الخاص بممشى المواطنين على الكوبري الذي يتبع هيئة الصرف التابعة لوزارة الري إداري وتحت إشرافها وسقوط  أجزاء منه.

كما تم إبلاغ  الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية والذى وجه رئيس مدينة كفرالزيات بتشكيل لجنة من  الإدارة الهندسية بمجلس مدينة كفرالزيات وبالتنسيق مع اجهزة مديري الري بالغربية لمعاينة الكوبري وموقع الانهيار ومعرفة مدى صلاحية الكوبري للاستخدام وسير السيارات .

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كما لم تتوقف الحركة المرورية على الكوبري وتم فرض كردون حول ممشى المواطنين باتجاه النيل والذى شهد سقوط أجزاء من الكوبري.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

 الكوبري يقع على مصرف تلا العمومى والذى يتصل ينهر النيل فرع رشيد بمدينة كفرالزيات

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IMG-20211231-WA0084
IMG-20211231-WA0083
IMG-20211231-WA0083
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