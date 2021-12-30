للنهوض بمحصول القمح.. لقاءات إرشادية مع المزارعين بالإدارات الزراعية في الغربية

عقدت مديرية الزراعة بالغربية اجتماع للحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بالغربية اليوم الخميس بقاعة الإرشاد بمقر ديوان عام المديرية والندوة التثقيفية عن دودة الحشد الخريفية وخطورتها على المحاصيل الزراعية.



وحضرها الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية والدكتور جمال عبدالرازق الشعراوي رئيس الحملة القومية للقمح بالغربية والدكتور مصطفى الشامي أستاذ أمراض النبات بمحطة بحوث الجميزة والدكتور السيد الصرند أستاذ وقاية النبات بمركز بحوث بالدقي والمهندس عمرو مراد مدير عام الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بالغربية والمهندس غريب حلمي مدير عام إدارة الإرشاد والبيئة والمهندس محمد الحصاوي مدير عام المكافحة بالغربية والمهندسين الأخصائيين بنات القمح والمكافحة الحقلية بالمديرية والإدارات الزراعية.



تناول الاجتماع التعريف بدودة الحشد الخريفية ودورة حياتها وأسباب خطورتها على المحاصيل ونسبة الفقد في النبات

وأكد الاجتماع على ضرورة التنبية على المرور على زراعات القمح لاكتشاف أي إصابات مبكرة وخصوصا دودة الحشد أو الدودة الجياشة أو الأمراض الفطرية وسرعة التدخل بالمبيدات الموصي.



وشدد "أبو شادي"على ضرورة عمل ندوات ولقاءات إرشادية مع المزارعين في الإدارات الزراعية للتوعية بحشرة دودة الحشد وكيفية مواجهتها وفقا لتوصيات وزارة الزراعة

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