عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انتهاء فاعليات اليوم الأول لـ " تقديم " أوراق الترشيح لانتخابات الاتحاد السكندري

مسئولي الشباب و الرياضة
مسئولي الشباب و الرياضة و اللجنة المشكلة

 

فُتح اليوم باب التقدم المرشحين للانتخابات التي ستُجرى خلال الجمعية العمومية لنادى الاتحاد السكندري والمقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 25_2_ 2022 بمقر النادي بالشاطبي لانتخاب مجلس إدارة جديد يتكون من ( رئيس – نائب رئيس – خمسة أعضاء لا يقل سن أي منهم عن خمسة و ثلاثون عاما – عضوين من الشباب يقل عمر كل منهم عن خمس و ثلاثون عاما يوم فتح باب الترشيح ، و ذلك للدورة الانتخابية 2021-2025 .

 و قد وشهد اليوم الأول تقدم " 7 " مرشحين وذلك على النحو التالى:-

7 مرشحين في اليوم الأول 

 

فتح باب الترشح لانتخابات الاتحاد السكندري


وافتتح صباح  اليوم الجمعة باب الترشح لإنتخابات نادي الاتحاد السكندري ويستمر لمدة أسبوع على أن تعقد الجمععية العمومية في الخامس والعشرين من فبراير القادم لاختيار مجلس جديد لمدة ٤ سنوات.

ويخوض محمد مصيلحي الرئيس الحالي لنادي الاتحاد السكندري  الانتخابات القادمة بنظام القائمة المغلقة.

وتضم قائمة محمد مصيلحي كل من: أحمد عبد المجيد نائبا إلي جانب ٥ أعضاء فوق السن وهم: حازم الرجال وإبراهيم شعبان وإسماعيل محمد ومحمد خميس ومحمد أحمد.

الاتحاد السكندري محمد مصيلحي نادي الاتحاد الجمعيه العموميه مجلس إدارة انتخابات الاتحاد

موضوعات متعلقة

اليوم .. فتح باب الترشح لانتخابات الاتحاد السكندري

ترشيحاتنا

قرار عاجل من البنتاجون بشأن حماية المنشآت الحيوية في واشنطن قبل أسبوع من ذكرى اقتحام الكابيتول

بيان عاجل من خلية الإعلام الأمني العراقي بشأن مجزرة بابل

حرائق هائلة تلتهم 370 منزلا بولاية كولورادو الأمريكية | شاهد

دعاء العام الجديد للأصدقاء.. كلمات تحقق لك شفاعتهم يوم القيامة

مدبولي يهنئ الشعب المصري بمناسبة العام الميلادي الجديد

4 يناير .. الأهلي يرفض قرارًا لـ موسيماني يخص لاعبي الفريق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير سعر البنزين 2022 .. تدخل جديد من الحكومة في أسعار المحروقات

إسماعيل بلانكو يفجر مفاجأة بشأن جذوره المصرية.. ويكشف موقفه من تمثيل الفراعنة في مونديال 2022 |حوار

خيانة زوجية.. تعليق مثير من زوجة أحمد الفيشاوي بعد الطلاق

ادعوله بالرحمة|وفاة زوج شقيقة محمود الليثي

تراجع 3 جنيهات ..أخر تحديث لـ أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

الأرصاد تحذر: سيول وأمطار خلال ساعات على هذه المناطق | فيديو

حكم الاحتفال بالكريسماس ورأس السنة الميلادية.. "الإفتاء" تحسم الجدل

النجاة من كارثة محققة.. انهيار بـ كوبري كفرالزيات على نهر النيل |شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مخلل وملابس داخلية.. أغرب احتفالات رأس السنة قبل ساعات من العام الجديد 2022

ريم مصطفى تحتفل برأس السنة في نص الليل بالسعودية

إنسى.. طرح أول أغنية لـ ندى بهجت قريبًا

شاهد... نانسي عجرم تصل "الجلالة" استعدادا لحفل رأس السنة

فيديو

أبرزهم ميسي وبيل جيتس.. مشاهير عانوا من "التوحد" حتى صاروا نجوم مجتمع| فيديوجراف

انفصلت عن السقا مرتين وأصيبت بمرض نادر..أزمات في حياة مها الصغير|فيديو جراف

تعهدت وتنازلت عن الزواج.. أنغام تكشف العديد عن أسرارها الشخصية

شيكابالا يثير غضب القلعة البيضاء وتصريحات نارية من إدارة الزمالك

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ