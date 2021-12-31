انتهاء فاعليات اليوم الأول لـ " تقديم " أوراق الترشيح لانتخابات الاتحاد السكندري

فُتح اليوم باب التقدم المرشحين للانتخابات التي ستُجرى خلال الجمعية العمومية لنادى الاتحاد السكندري والمقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 25_2_ 2022 بمقر النادي بالشاطبي لانتخاب مجلس إدارة جديد يتكون من ( رئيس – نائب رئيس – خمسة أعضاء لا يقل سن أي منهم عن خمسة و ثلاثون عاما – عضوين من الشباب يقل عمر كل منهم عن خمس و ثلاثون عاما يوم فتح باب الترشيح ، و ذلك للدورة الانتخابية 2021-2025 .

و قد وشهد اليوم الأول تقدم " 7 " مرشحين وذلك على النحو التالى:-

7 مرشحين في اليوم الأول

فتح باب الترشح لانتخابات الاتحاد السكندري



وافتتح صباح اليوم الجمعة باب الترشح لإنتخابات نادي الاتحاد السكندري ويستمر لمدة أسبوع على أن تعقد الجمععية العمومية في الخامس والعشرين من فبراير القادم لاختيار مجلس جديد لمدة ٤ سنوات.

ويخوض محمد مصيلحي الرئيس الحالي لنادي الاتحاد السكندري الانتخابات القادمة بنظام القائمة المغلقة.

وتضم قائمة محمد مصيلحي كل من: أحمد عبد المجيد نائبا إلي جانب ٥ أعضاء فوق السن وهم: حازم الرجال وإبراهيم شعبان وإسماعيل محمد ومحمد خميس ومحمد أحمد.