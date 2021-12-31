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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الثلوج تغلق مراكز إجراء اختبارات الكشف عن كوفيد في منطقة سياتل الأمريكية

صدى البلد

عرضت قناة يورنيوز، فيديو يرصد إغلاق مراكز إجراء اختبارات الكشف عن كوفيد في منطقة سياتل الأمريكية نتيجة الطقس السى..

وسط تفشي حالات الإصابة بكوفيد-19 في مختلف دول العام، أغلق مسؤولو الصحة بعض مراكز إجراء اختبارات الكشف فيروس كورونا وخفضوا من ساعات العمل بمراكز آخري في منطقة سياتل الأمريكية بسبب التساقط الكثيف للثلوج وانخفاض درجات الحرارة لمستويات دون الصفر.

وتعرضت عدة مناطق بولاية واشنطن خاصة سياتل لأضرار كبيرة جراء موجة البرد التي صاحبها تساقط كثيف للثلوج ما عطل حركة السير. وفي منطقة توكويلا، تم إجراء العديد من اختبارات الكشف عن كوفيد في السيارات في موقع اختبار تديره مقاطعة كينج.

 

فيروس كورونا درجات الحرارة درجات الحرارة الطقس السي البرد وجه حالات الإصابة

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