تعرف على تخصصات المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار

عرضت وزارة الصحة والسكان ، في حصادها السنوي ، نتائج المبادرة الرئاسية المشروع القومى للقضاء على قوائم الانتظار والتي جاءت كالتالي : -

• تم إطلاق المبادرة في 17 يوليو 2018.

• تهدف المبادرة القضاء على قوائم لانتظار للجراحات العاجلة والحرجة مجاناً، بهدف الحفاظ على صحة المواطنين وتوفير الرعاية الشاملة له، والنهوض بالمنظومة الصحية، وذلك ضمن أهداف رؤية مصر 2030.



• يشارك بالمبادرة (مستشفيات هيئة التأمين الصحي، المستشفيات التعليمية ، مستشفيات القطاع العلاجي ، والمستشفيات التابعة للشرطة والقوات المسلحة ، والمستشفيات الخاصة، مستشفيات المؤسسة العلاجية، المستشفيات الجامعية).

• تضمن المبادرة تخصصات (الأورام ، وجراحة العظام ، وجراحة العيون ، وجراحة القسطرةى القلبية ، وجراحة المخ والأعصاب ، وجراحة القلب المفتوح ، وزراعة الكبد والكلى ، وزراعة القوقعة، جراحة الاوعية الدموية، القسطرة الطرفية، القسطرة المخية، جراحات الصدر، العيوب الخلقية للأطفال، زرع النخاع).