إبراهيم عيسى وخيري رمضان يكشفان ذكرياتهما الخاصة مع 2021.. فيديو

أكد الاعلامي خيري رمضان، أن عام 2021 كان بمثابة تجسيد للمعاناة ومن أصعب السنوات التي مرت عليه، قائلا: "2021 سنة تجسيد للمعاناة وأصعب سنوات عمري من ساعة ما شميت الهواء وكورونا بهدلت الوضع، وعلى المستوى المادي كانت سنة شاقة وعندي آمال كبيرة أن 2022 تكون اكثر حنية".

فيما ذكر الاعلامي ابراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، موقف طريف حدث له مع بداية عام 2021 الذى قارب على الانتهاء، قائلا: "بداية مشهد 2021 كان في مشهد خرافي بالنسبة لي وكانت قاعد وسط الاسرة بنتفرج على التلفزيون وكنا بنتفرج على فيلم امريكي وحينما وصلت الساعة 12 قربت من مراتي عشان اقبلها احتفالا بالعام الجديد وتسببت في قلب طبق اللب من أمام زوجتي".

