سيدات يد الأهلي يفوز على الشمس في الدوري

فاز الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي على الشمس، 27-21 في المباراة التي أقيمت على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة ضمن منافسات بطولة الدوري.

قدم فريق سيدات يد الأهلي عرضًا قويًّا خلال المباراة، التي شهدت ندية بين الفريقين، لكن خبرات لاعبات الأهلي حسمت المباراة.



واصل «سيدات يد الأهلي» عروضه القوية في بطولة الدوري، وقدمت اللاعبات أداءً مميزًا للغاية بفضل الهجمات السريعة والدفاع المحكم والتصويبات القوية، تحت قيادة المدير الفني يحيى يوسف.

وكان فريق سيدات يد الأهلي قد فاز في المباراة الماضية على فريق الطيران بنتيجة 38-18، في بطولة الدوري.‏