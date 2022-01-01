برك مياه في شوارع الاسماعيلية والوحدات المحلية تواصل عمليات الشفط.. فيديو

تواصل محافظة الاسماعيلية بكامل أجهزتها التنفيذية رفع الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية وشفط تجمعات مياه الأمطار، بناءا على توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية برفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة ووفق خطة الدولة بمتابعة البيان الصادر من الهيئة العامة للارصاد الجوية والخاصة بالتقلبات الجوية المرتقبة.

وتحولت بعض الشوراع لبرك من المياه بسبب الامطار الغزيرة.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية برفع تجمعات مياه الأمطار من عدة مناطق بالمحافظة.

كما قامت الوحدة المحلية لحى اول برفع تجمعات مياه الأمطار أسفل كوبرى الحميات بالإضافة إلى إزالة تجمع بسيط للمياه أمام " استوديم " الهيئة البلاجات / كارفور .

كما قامت الوحدة المحلية لحى ثالث بتفريغ عدة خزانات أمطار وذلك لإستيعاب أكثر لمياه الأمطار بالإضافة إلى إزالة تجمعات مياه الأمطار بالطريق الدائرى وشارع ١٦ والتجارى علاوة على تأمين عدة بلاغات لأعمدة الإنارة.

و في مركز ومدينة أبو صوير، قامت الوحدة المحلية برفع التجمعات حاليا من أمام بوابة المطار ومدخل المدينة وطريق المعاهدة وكذا من أمام مكتب البريد.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير برفع تجمعات مياه الأمطار من عدة مناطق بالمركز والمدينة.

كما تعرض مركز ومدينة القنطرة شرق لتساقط أمطار خفيفة وعلى فترات متقطعة وتوقفت الآن ولم يعاني المركز والمدينة من اى تجمعات لمياه الأمطار حتى الآن.

وفى مركز ومدينة القنطرة غرب ايضا، تساقطت امطار خفيفة لم ينتج عنها تجمعات كبيرة لمياه الامطار وحركة المرور بها تسير بشكل طبيعي.

وفى مركز ومدينة القصاصين تواصل الوحدة المحلية أعمالها برفع تجمعات مياه الأمطار .

وقد أكد محافظ الإسماعيلية على رؤساء المراكز والمدن والاحياء بتكثيف جهودهم لرفع اى تجمعات لمياه الأمطار أول بأول.

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