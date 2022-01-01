المنتخب يتواصل مع صلاح بعد إصابة ٣ لاعبين من ليفربول بـ "كورونا"

يجرى الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش محاولات من أجل التواصل مع محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي بعد إصابة ٣ لاعبين من الريدز بفيروس كورونا.

كان الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، أعلن إصابة 3 لاعبين في صفوف الريدز بفيروس كورونا، قبل مواجهة تشيلسي المقرر لها غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 21، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وقال يورجن كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول وتشيلسي: "لدينا 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الفريق، لكن لا أستطيع الكشف عن أسماء المصابين، الأمر سيتضح من خلال قائمة الفريق وتشكيل اللقاء".

يذكر أن العد التنازلي لانطلاق منافسات بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون فى النسخة ٣٣ بدأ بمشاركة ٢٤ منتخبا في القارة السمراء.

وتقام بطولة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون يوم ٩ يناير على أن تستمر حتى يوم ٦ فبراير المقبل.

ويشارك منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش ضمن مجموعة ضمت منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

صدى البلد يستعرض قائمة منتخبات مجموعة منتخب الفراعنة الكبار في كان ٢٠٢١.

قائمة منتخب مصر ضمت 28 لاعبًا وهم:

حراس المرمى:

1. محمد الشناوي

2. محمد أبو جبل

3. محمد صبحي

4. محمود جاد

المدافعون:

5. أكرم توفيق

6. عمر كمال

7. أحمد حجازي

8. محمود حمدي "الونش"

9. أيمن أشرف

10. أحمد فتوح

11. محمد عبد المنعم

12. محمود علاء

وسط الملعب:

13. عمرو السولية

14. حمدي فتحي

15. إمام عاشور

16. عبد الله السعيد

17. محمد النني

18. أحمد سيد "زيزو"

19. مهند لاشين

20-محمد حمدى

21-ابراهيم عادل

المهاجمون:

22. عمر مرموش

23. محمد شريف

24. مصطفى محمد

25. محمد صلاح

26. محمود حسن " تريزيجيه "

27. رمضان صبحي

28- مروان حمدى



وجاءت قائمة لاعبي منتخب السودان كالتالي:

علي عبد الله أبو عشرين وإسحاق آدم ووالي الدين بوجبا وعبد الرؤوف يعقوب وجمعة قلق ومحمد عبد الرحمن (الهلال)، صلاح نمر ومصطفى محمد عبد القادر "كرشوم"، ومحمد الرشيد والجزولي نوح وضياء محجوب ومحمد عبد الله زرقة (المريخ)، مازن محمدين "توتي"، الشيخ محمد الحسن (الخرطوم الوطني)، محمد كسرى وسليمان زكريا (حي العرب بورتسودان)، شريف تفاحة (الهلال الفاشر)، عمار كنو ومحمد حسون (حي الوادي نيالا)، عوض زايد (الأهلي الخرطوم)، وعلي محمد نور، ومتوكل آدم (هلال بورتسودان)، مصعب الشريف جلنجات ومحمد المنذر (الهلال الأبيض)، الصادق حسن (الشرطة القضارف)، شندي أمجد إسماعيل ومجتبى المرضي ومصطفى أحمد سعيد ومحمد الحاج كومي (أهلي شندي)، ياسن حامد (محترف بالدوري المجري)، كابتن بشير ومؤيد عابدين وسليمان حامد إبراهيم (الأمل عطبرة) ومحمد أمين (محترف بالسويد).



وضمت قائمة منتخب نيجيريا 28 لاعبا وهم:

في حراسة المرمى: دانيال أكبييي (كايزر تشيفز الجنوب إفريقي)، فرنسيس أوزوهو (أومونيا القبرصي)، جون نوبل (إنييمبا)، مادوكا أوكويي (سبارتا روتردام الهولندي).

في خط الدفاع: ويليام إيكونغ (واتفورد الإنجليزي)، كينيث أوميرو (ليغانيس الإسباني)، ليون بالوغون (رينجرز الاسكتلندي)، عبدلاي شيهو (أومونيا القبرصي)، شيدوزي أوازييم (ألانياسبور التركي)، جميلو كولينز (بادربورن الألماني)، أولا أينا (تورينو الإيطالي)، زايدو سانوزي (بورتو البرتغالي)، أوليس نداه (أورلندو بايرتس الجنوب إفريقي).

في خط الوسط: ويلفريد نديدي (ليستر سيتي الإنجليزي)، كيليتشي نواكالي (هويسكا الإسباني)، شيديرا إيجوكي (تسيسكا موسكو الروسي)، فرانك أونيرا (برينتفورد الإنجليزي)، جو أريبو (رينجرز الاسكتلندي).

في خط الهجوم: أحمد موسى (كراغوموروك التركي)، موزيس سايمون (نانت الفرنسي)، أوديون إيغالو (الشباب السعودي)، تايوو أوونيي (أونيون برلين الألماني) أليكس إيووبي (إيفرتون الإنجليزي)، فيكتور أوسيمن (نابولي الإيطالي)، عمر صادق (ألميريا الإسباني)، كيليتشي إيهياناتشو (ليستر سيتي الإنجليزي)، صامويل شوكويزي (فياريال الإسباني)، إمانويل دينيس (واتفورد الإنجليزي).

فيما ضمت قائمة منتخب غينيا بيساو كل من:

حراس المرمى: جوناس مينديز (بيرا مار ، البرتغال) ، موريس جوميس (أيا نابا ، قبرص) ، مانويل ماما سامبا بالدي (فيزيلا ، البرتغال).

المدافعون: يولانيو تشيبيلا جوميز (بورتو البرتغالي) ، فالي كاندي (بورتيمونينسي ، البرتغال) ، مانكوني سوريانو ماني (موريرينسي ، البرتغال) ، لاديسلاو ليونيل أوشا ألفيس (ماريهينس ، البرتغال) ، أوريسيو ساليو جونيور (فيلافرانكوينس ، البرتغال). (شاتورو ، فرنسا) ، جيفرسون إنكادا (ليكسو ، البرتغال) ، فرديناند ميندي (ألوا أتليتيك إف سي ، اسكتلندا).

لاعبو الوسط: جوديلسون جوميز (موناكو ، فرنسا) ، خورخي برايما كاندي نوجويرا (فارينس ، البرتغال) ، جاوا لامين جاكيتي (فيلافرانكوينس ، البرتغال) ، موريتو كاساما (ستاد ريمس ، فرنسا) ، ألفا سيميدو إستيفيس (فيتوريا غيماراس ، البرتغالي) ، بانوتشي بيريرا كامارا (بليموث أرجيل ، إنجلترا)

المهاجمون: ماما سامبا بالدي (تروا ، فرنسا) ، بيكيتي دجاسي سيلفا (الشعلة ، المملكة العربية السعودية) ، خورخي باربوسا إنتيما (ويسلا بلوك ، بولندا) ، ماورو رودريغيز تيكسيرا (سيون ، سويسرا) ، جوزيف مينديز (نيور ، فرنسا) إبراهيم عمر أمبري (سوشو ، فرنسا) ، فريديريك ميندي (فيتوريا سيتوبال ، البرتغال)