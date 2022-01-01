محمود الليثي: كنت هعمل "على رمش عيونها" ورشحت أخويا حمادة وكانت انطلاقته

أكد المطرب الشعبي محمود الليثي، أن تصريح شقيقه حمادة الليثي عن تراجع مستوى أغانيه تصريح عفوي لم يقصد به الاساءة، قائلا: "تصريح أخويا حمادة الليثي عن أغانيا ذوقه ورأيه وهو طلع يتكلم بعفوية ولكن هو أخويا الصغير وأنا اللي مربيه ويقول اللي عايز يقوله".

وكشف المطرب الشعبي محمود الليثي، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، عن أنها كان سيغني أغنية "على رمش عيونها" في فيلم القشاش ورشح لها شقيقه حماده الليثي، مضيفا: "أنا اللي كنت هعملها ورشحت أخويا حمادة وكانت اول انطلاقه".

وتابع: "لو مكنتش عايز أساعد حمادة الليثي كنت جيبت مغني غيره وهو نجم بيا ومن غيري، وهو حاليا موجود فنيا ولكن تأثر وقت جائحة كورونا وأثرت على الكل"، واستكمل: "انا بغني كل حاجة وانا بتاع الغلابة والوسط والطبقة الراقية".