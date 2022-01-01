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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سوف ألعب في إسبانيا الموسم المقبل.. هالاند يحير جماهيره نحو وجهته القادمة

هالاند
هالاند

يقضي فى الوقت الراهن النرويجي ايرلينج هالاند نجم فريق بروسيا دورتموند الألماني عطلة أعياد الميلاد على شواطئ ماربيلا في اسبانيا.

وذكرت وسائل الإعلام الإسبانية أن بعض المشجعين وجهوا سؤالا إلى نجم فريق بروسيا دورتموند جاء على النحو التالي: هالاند أين سوف تذهب الموسم المقبل ؟ وأجاب: سوف ألعب هنا في اسبانيا.

 

شائعات رحيل هالاند

 

كان ايرلنج هالاند زاد من شائعات رحيله عن "أسود الفيستيفال"، عند فتح نافذة الانتقالات الشتوية بعد أقل من أسبوعين، حيث بقي بمفرده بعد نهاية مباراة فريقه الاخيرة يصفق للجماهير في كل جزءٍ من الملعب الأولمبي.

 

وكرر هالاند نفس التصرف الذي قام به بعد نهاية مواجهة غرويتر فورت، في الجولة الماضية، والتي أقيمت على ملعب "سيغنال إيدونا" بارك، معقل الفريق الأصفر.

 

وسجَّل هالاند هدفين في شباك غرويتر فورت ليقود فريقه للفوز بنتيجة 3-0، حيث تم استبداله في الدقيقة 83، لكنه عاد إلى أرض الملعب لإلقاء التحية على الجماهير.

 

وتُعد تحية اللاعبين للجماهير أمراً شائعاً في ملاعب كرة القدم، لكن هالاند عاد إلى الملعب وحيداً حتى بعد دخول باقي زملائه إلى غرفة تغيير الملابس، وحرص على التصفيق لكل جزءٍ في المدرجات، ليثير الشائعات حول مستقبله، وفق صحيفة أس الإسبانية.

 

وأوضحت الصحيفة أن المباراة المقبلة لدورتموند على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" ستكون ضد فرايبورغ، يوم 14 يناير المقبل.

 

ويرى محللون آخرون أن هالاند قام بتحية الجماهير قبل الخروج إلى عطلة أعياد الميلاد فقط، وليس لأنه ينوي الرحيل قريباً.

 

لكن وكيله مينو رايولا، يستغل كل ظهورٍ على وسائل الإعلام، من أجل لفت الأنظار إلى هالاند، حيث صرَّح مؤخراً، بأنه يدرك جيداً النادي الذي سينتقل إليه موكله بالفترة المقبلة.

 

وقال رايولا: "منذ عامين ونحن نفكر ونفعل، لدينا أفكار واضحة حول المكان الذي ينبغي لإرلينغ الانتقال إليه، لكننا ننظر إلى ما يقدمه السوق، يمكننا أن نؤثر في السوق بلاعب مثل هالاند وألا نتأثر بالوضع".

 

وتعتبر أندية ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، وباريس سان جيرمان الفرنسي، من أبرز الفرق التي تسعى لضم هالاند.

 

وأحرز هالاند 76 هدفاً بقميص دورتموند بكافة البطولات، رغم مشاركته في 75 مباراة فقط، منذ انتقاله إلى أسود الفيستيفال في يناير 2020.

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