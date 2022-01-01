جمال مناد أسطورة الجزائر: أحذر من كارثة في أمم إفريقيا.. وأطالب محاربي الصحراء بالانسحاب في هذه الحالة |حوار

بعد أشهر من الجدل بشأن مصير بطولة أمم إفريقيا 2022، أخيرا حسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الجدل “مؤخرا” بإقامة البطولة في موعدها.

وتستضيف الكاميرون بطولة أمم إفريقيا 2022 في الفترة من 9 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل.

جمال مناد أسطورة منتخب الجزائر يتحدث لـ “ صدى البلد” عن مخاطر إقامة بطولة أمم إفريقيا في موعدها، والمرشحين للتتويج باللقب، وأفضل لاعب في إفريقيا حاليا.

إليكم نص الحوار:

في البداية.. ما تعليقك على قائمة منتخب الجزائر لبطولة أمم إفريقيا؟

اعتقد أنها قائمة منطقية، جمال بلماضي اختار مجموعة من اللاعبين الذين تألقوا في بطولة كأس العرب، بالإضافة إلى المجموعة الأساسية التي يعتمد عليها.

عملت من وسائل الإعلام، وجود إصابات كورونا في صفوف المنتخب الوطني وهو ما قد يؤثر عن مستوى الجزائر في أمم إفريقيا.

ما تقييمك لمستوى منتخب مصر تحت قيادة كارلوس كيروش؟

منتخب مصر ظهر بشكل مميز في بطولة كأس العرب، كنت أتوقع تأهله للمباراة للنهائية، ولكن الكر الحديثة أصبحت تحمل العديد من العديد من المفاجآت.

كارلوس كيروش اسم كبير، ولكن لا يمكن الحكم عليه في الوقت الحالي، يجب الصبر عليه لتكوين منتخب قوي قادر على المنافسة على الألقاب.

كارلوس كيروش

من المرشح الأول للتتويج بطولة كأس أمم إفريقيا من وجهة نظرك؟

من الصعب توقع اسم المنتخب الذي سيتوج بلقب أمم إفريقيا، خاصة أن بعض المنتخبات ستعاني خلال البطولة بسبب كورونا، لكن على الورق أرشح الجزائر ومصر، وقد تحدث مفاجأة بتتويج منتخب “متوسط المستوى” باللقب.

ما تعليقك على قرار إقامة أمم إفريقيا في موعدها بعد محاولات تأجليها بسبب كورونا؟

أعتقد أن بطولة أمم إفريقيا قد يتم تأجليها على استمرار الوضع الصحي بنفس الشكل الحالي.

أطالب بتأجيل البطولة، لأن الوضع الصحي الحالي صعب للغاية، وفيروس كورونا قد يتسبب في أشياء كارثية خلال البطولة، أتمنى من المسؤولين اتخاذ قرار بتأجيل البطولة، وحتى ولو قبل 24 ساعة من إقامتها.

أتمنى أن يتخذ منتخب الجزائر قرارا بعدم المشاركة في البطولة في حال ارتفاع إصابات كورونا في صفوف المنتخب الوطني، لأن صحة اللاعبين أهم من اللقب.

من هو أفضل لاعب في إفريقيا “حاليا” من وجهة نظرك؟

سأختار محمد صلاح بسبب أدائه مع فريق ليفربول ومنتخب مصر، إنه يتطور بشكل مستمر، ويمنح الفريق حلولا عديدة في العديد من المباريات. أيضا يأتي بعده رياض محرز رغم عدم مشاركته أساسيا في بعض الأحيان مع مانشستر سيتي.

صلاح ومحرز

ما نصحيتك لـ يوسف بلايلي بعد فسخ تعاقده مع قطر القطري؟

احترم جميع الأندية العربية والإفريقية، ولكن أرى أن قدرات يوسف بلايلي تؤهله للعب في نادٍ بقيمة ليفربول أو مانشستر سيتي، أو أي فريق بالدوري الإنجليزي أو الإسباني على الأقل.