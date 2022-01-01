السعودية.. الموارد البشرية: لا صحة لإلغاء العقود الورقية

أكد المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه إشارة إلى ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام المحلية بأنه اعتبارًا من اليوم السبت 1 يناير 2022م، تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بعدم الاعتراف بأي عقد عمل ورقي، غير المسجل أو الموثق لا يعتد به في المحاكم العمالية غير صحيح علي الإطلاق .

وأوضح بحسب "أخبار 24 " أن برنامج توثيق العقود مبادرة لرفع حماية الحقوق العمالية وفق الآلية التي أعلنتها الوزارة من خلال قنواتها الرسمية.

كما دعا الجميع إلى الحرص على تحري الدقة في نقل المعلومات والحصول عليها من المصادر الرسمية.