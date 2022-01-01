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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال أسبوع.. الداخلية السعودية تضبط أكثر من 14 ألف مخالف للنظام

الداخلية السعودية
الداخلية السعودية

تمكنت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق السعودية  كافة، وذلك للفترة من  23/ 12/ 2021 م حتى 29 / 12/ 2021م، عن ضبط (14227) مخالفًا، منهم (7301) مخالف لنظام الإقامة، و(5300) مخالف لنظام أمن الحدود، و(1626) مخالفًا لنظام العمل.

وبحسب صحيفة سبق السعودية؛ فقد بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (120) شخصًا، (51%) منهم يمنيو الجنسية، و(45%) إثيوبيو الجنسية، و(4%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (24) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

كما تم ضبط (11) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (93413) وافداً مخالفًا، منهم (84026) رجلاً، و(9387) امرأة.

وتمت إحالة (82636) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2254) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (8029) مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

 

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السعودية وزارة الداخلية مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وثائق سفر نظام العمل

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