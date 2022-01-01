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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. قرار هام بشأن العاملين لدى المملكة

السعودية
السعودية

تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية ، اعتبارا من اليوم السبت 1 يناير 2022، بعدم الاعتراف بأي عقود عمل ورقية، إضافة إلى وزارة العدل ممثلة بالمحاكم العمالية.

وأوضح مصدر لـ"أخبار 24" أنه بدءاً من اليوم، ستكون جميع منشآت القطاع الخاص ملزمة بتوثيق عقود جميع الموظفين لديها، سواء السعوديون وغيرهم، وذلك من خلال منصة قوى الإلكترونية.

وأضاف المصدر أن الوزارة وثقت نحو 3.7 مليون عقد عمل إلكتروني لقرابة 155 ألف منشأة، وذلك منذ انطلاق برنامج توثيق العقود إلكترونياً، الذي يسهم في حفظ الحقوق للمنشآت والعاملين فيها، بالإضافة إلى تقليل الخلافات والقضايا العمالية.

وأشار إلى أن توثيق العقود إلزامي من تاريخ مباشرة الموظف عمله، بما فيها الفترة التجريبية، لافتا إلى أن هذه الخدمة تهدف إلى حفظ حقوق أصحاب العلاقة التعاقدية، وتوفير بيئة عمل تساعد على استقرار الموظف وزيادة إنتاجيته، إضافة إلى التحقق من التزام المنشآت بقوانين وأحكام نظام العمل، والتأكد من صحة بيانات العقود وتقليل الخلافات والقضايا العمالية.

وذكر أن الجدول الجديد نص على مخالفة المنشآت غير الملتزمة بتوثيق عقود العاملين لديها إلكترونيا، وفق القرار الوزاري المنظم لذلك، وحدد الجدول غرامة مقدارها 5 آلاف ريال للمنشآت فئتي (ب،ج) تتعدد بتعدد العمال، وغرامة 10 آلاف ريال للمنشآت فئة (أ)، تتعدد بعدد العمال.

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السعودية الموارد البشرية الموظفين وزارة الموارد البشرية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منشآت القطاع الخاص

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