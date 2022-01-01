أخبار التوك شو:الأرصاد تحذر من الطقس.. وموجة كورونا الرابعة تنحسر والوفيات تتراجع

تناولت برامج "التوك شو"، اليوم، مجموعة من الموضوعات والقضايا المهمة، من أبرزها:



تصل إلى 8 درجات ..الأرصاد تحذر من طقس اليوم والغد..تفاصيل



كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ، اليوم ، السبت ، بالقاهرة الكبرى وباقي المحافظات .

وقالت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، إن حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد مازالت مستمرة اليوم، مشيرة إلى أن شدة الأمطار اليوم أقل من أمس.





الأكثر قوة وضراوة.. كل ما تريد معرفته عن نوة الإسكندرية | فيديو



قال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه تم الاستعداد من يوم الاثنين الماضي لاستقبال هذه النوة، متابعًا أنه كان هناك تضافر في الجهود من قبل جميع المرافق والأجهزة تحت قيادة المحافظة.





كبير أطباء الصدر بالصحة: الموجة الرابعة لـ كورونا تنحسر.. وأعداد الوفيات تقل | شاهد



عقب الدكتور رضا إبراهيم، كبير أطباء الصدر بوزارة الصحة، على التصريحات التي تتحدث عن بدء الموجة الخامسة من فيروس كورونا.

وقال الدكتور رضا إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية "تن"، إن الموجة الرابعة تنحسر بشكل كبير جدا، وكذلك أعداد حالات الوفاة، وذلك نتيجة لأن الإصابات تصيب الجهاز التنفسي العلوي بشكل أكبر، إلى جانب انتشار اللقاحات بشكل كبير جدا على مستوى الجمهورية.





التأمينات : بدء صرف معاشات شهر يناير من ماكينات الصراف الآلي .. أبرز مانشيتات صباح البلد



استعرض برنامج " صباح البلد " ، اليوم ، السبت 1-1-2022 ، أبرز مانشيتات الصحف ، ومنها :

التأمينات : بدء صرف معاشات شهر يناير من ماكينات الصراف الآلي





ارتفاع ملحوظ ..أسعار الذهب اليوم السبت | فيديو



استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد" ، والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم في مصر، اليوم السبت 1-1-2022



طالبت المواطنين بالحذر.. الأرصاد: درجات الحرارة تبدأ في الارتفاع تدريجيا



كشفت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية عن طقس اليوم، موضحة أنه من المتوقع أن تستمر فرص تساقط الأمطار اليوم، ولكنها أقل حدة مقارنة بالأمس.





زويل جديد.. تفاصيل اكتشاف علمى مصرى يفوق «الفيمتو ثانية» ألف مرة |فيديو



كشف الدكتور محمد ثروت حسن العالم المصري، أستاذ الفيزياء والضوء بجامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية، تفاصيل اكتشافه العلمي "الأتوثانية" الذي كسر حاجز الاكتشاف العلمي للدكتور الراحل أحمد زويل وهو صاحب اكتشاف "الفيمتوثانية".





كبير أطباء الصدر بالصحة: سينوفاك آمن جدا ومناعته تصل 60%| فيديو



أكد الدكتور رضا ابراهيم ، كبير أطباء الصدر بوزارة الصحة، أن الجرعة الثالثة التنشيطية في الأغلب تكون من نفس نوع الجرعتين التي سبق وأن تلقاها الشخص، ولكنها ليست بالضرورة أن تكون نفس النوع، مضيفا : " تبين أن سينوفاك من اللقاحات الآمنة جدا من المضاعفات الجانبية مثل الجلطات والوضع ده مش موجود في سينوفاك أبدا ويمنح الشخص مناعة تصل لـ 60% " .





بـ125 معدة.. رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة يكشف استعدادات المحافظة للطقس السيء|فيديو



قال المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى ، إن الاستعداد لتداعيات الطقس السيئ يتم من خلال التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية .





محافظ الشرقية : لا توجد نية لتأجيل الدراسة أو تقليل ساعات العمل خلال الفترة المقبلة | فيديو



أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أن الأمور مستقرة في محافظة الشرقية ، متابعًا أن هناك أمطار في حوالي 8 مراكز وتم رفع المياه بنجاح .