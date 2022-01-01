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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ارتفاع ملحوظ ..أسعار الذهب اليوم السبت | فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد" ، والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم في مصر، اليوم السبت 1-1-2022

أسعار الذهب في مصر:

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 678 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 791 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24، 904 جنيهات للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 6328 جنيها.

أسعار الذهب في مصر بالمصنعية
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، ومحلات الصاغة ومن محافظة لأخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
 

وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.

الذهب اسعار الذهب توك شو عيار 18 الذهب عيار 21

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