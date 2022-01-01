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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد عام من التجارب..

كبير أطباء الصدر بالصحة: سينوفاك آمن جدا ومناعته تصل 60%| فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد الدكتور رضا ابراهيم ، كبير أطباء الصدر بوزارة الصحة،  أن الجرعة الثالثة التنشيطية في الأغلب تكون من نفس نوع الجرعتين التي سبق وأن تلقاها الشخص، ولكنها ليست بالضرورة أن تكون نفس النوع، مضيفا : " تبين أن سينوفاك من اللقاحات الآمنة جدا من المضاعفات الجانبية مثل الجلطات والوضع ده مش موجود في سينوفاك أبدا ويمنح الشخص مناعة تصل لـ 60% " .

وقال الدكتور رضا إبراهيم ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " صباح الورد " ، والمذاع على فضائية " تن " ، إن الموجة الرابعة تنحصر بشكل كبير جدا وكذلك أعداد حالات الوفاة ، وذلك نتيجة لأن الإصابات بشكل أكبر تصيب الجهاز التنفسي العلوي ، إلى جانب انتشار اللقاحات بشكل كبير جدا على مستوى الجمهورية  .

وشدد الدكتور رضا ابراهيم على ضرورة تلقي لقاحات فيروس كورونا بالجرعتين ، والحرص على تلقي الجرعة الثالثة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والفئات التي أوصت بها وزارة الصحة المصرية .


وأردف أن الجرعة التنشيطية ستؤدي لرفع كفاءة الأجسام المضادة بالجسم ، وستزيد من المستوى المناعي .

كبير أطباء الصدر الدكتور رضا ابراهيم كبير أطباء الصدر بوزارة الصحة وزارة الصحة توك شو كورونا

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