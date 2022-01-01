كبير أطباء الصدر بالصحة: سينوفاك آمن جدا ومناعته تصل 60%| فيديو

بعد عام من التجارب..

أكد الدكتور رضا ابراهيم ، كبير أطباء الصدر بوزارة الصحة، أن الجرعة الثالثة التنشيطية في الأغلب تكون من نفس نوع الجرعتين التي سبق وأن تلقاها الشخص، ولكنها ليست بالضرورة أن تكون نفس النوع، مضيفا : " تبين أن سينوفاك من اللقاحات الآمنة جدا من المضاعفات الجانبية مثل الجلطات والوضع ده مش موجود في سينوفاك أبدا ويمنح الشخص مناعة تصل لـ 60% " .

وقال الدكتور رضا إبراهيم ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " صباح الورد " ، والمذاع على فضائية " تن " ، إن الموجة الرابعة تنحصر بشكل كبير جدا وكذلك أعداد حالات الوفاة ، وذلك نتيجة لأن الإصابات بشكل أكبر تصيب الجهاز التنفسي العلوي ، إلى جانب انتشار اللقاحات بشكل كبير جدا على مستوى الجمهورية .

وشدد الدكتور رضا ابراهيم على ضرورة تلقي لقاحات فيروس كورونا بالجرعتين ، والحرص على تلقي الجرعة الثالثة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والفئات التي أوصت بها وزارة الصحة المصرية .



وأردف أن الجرعة التنشيطية ستؤدي لرفع كفاءة الأجسام المضادة بالجسم ، وستزيد من المستوى المناعي .