برد ومطر ورعد على تلك الأماكن.. الأرصاد تحذر من طقس أول أيام 2022

اكدت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها اليوم السبت الموافق 1 يناير 2022، إنه من المتوقع أن تنخفض درجة الحرارة على مناطق وسط الجمهورية وتشتد البرودة على مناطق شمال ووسط الصعيد نهارًا ويكون الطقس بارد على المناطق الشمالية ولطيفًا بالجنوب تزامناً مع حفلات رأس السنة 2022 في مصر.

وأكدت هيئة الأرصاد، ان طقس اليوم سوف يصحبه هطول امطار على مناطق شمال ووسط سيناء امتدادًا إلى مرتفعاتها الجنوبية، خليج السويس وشمال الأحمر، شمال ووسط الصعيد والواحات، تكون غزيرة أحيانًا ويصحبها الرعد قد تؤدي إلى تشكل السيول، تمتد الأمطار لمناطق من وسط البحر الأحمر وجنوب الصعيد، قد تصل لمناطق من جنوب البحر الأحمر وذلك خلال احتفالات رأس السنة 2022.

ومن المقرر ان تأتي درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت الموافق 1 يناير 2022 كالاتي:

القاهرة 18/11

الإسكندرية 18/11

مرسى مطروح 18/14

دمياط 18/11

بورسعيد 17/13

العريش 18/12

المنصورة 18/9

كفرالشيخ 18/8

دمنهور 18/9

طنطا 18/9

شبين الكوم 18/9

الزقازيق 18/9

العاشر من رمضان 18/10

الإسماعيلية 19/9

السويس 19/11

الفيوم 18/8

بني سويف 18/10

المنيا 15/7

أسيوط 17/7

سوهاج 20/8

قنا 21/8

الأقصر 21/8

أسوان 22/10

شرم الشيخ 20/15

الغردقة 22/13

حلايب 24/17

الخارجة 21/7

سيوة 18/10

نخل 17/4

سانت كاترين 9/0

وكانت توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم رأس السنة الجديدة، ذروة حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم ، يشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء وشمال الصعيد.

وقالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه بداية من مساء أمس الخميس شهدت أغلب محافظات الجمهورية حالة من عدم الاستقرار التي سبق وتم التنويه عنها منذ بداية الأسبوع.