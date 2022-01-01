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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة.. صحة الوادي الجديد : الكشف الطبي وصرف الدواء لـ3219 مواطنًا

وكيل وزارة الصحه
وكيل وزارة الصحه

وقعت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، الكشف الطبي على 3219 مواطنًا وصرف الدواء بالمجان لهم من خلال تنفيذ 8 قوافل طبية مجانية بقرى 4 مراكز إدارية بالمحافظة هي "الخارجة -باريس – الفرافرة - بلاط"، ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".

وأكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم السبت، أن القوافل ضمت كافة التخصصات الطبية من (نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية)، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كل الأدوية، مشيرًا إلى أنه جرى تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

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وأوضح محروس أنه جرى تنظيم القوافل الطبية بشكل مجاني لخدمة 8 قرى بالمحافظة على مدى شهر ديسمبر الماضي، حيث جرى تقديم الخدمات الطبية لـقريتين بمركز الخارجة هي (الجزائر)، لقريتي " عدن- الأربعين 2" بمركز باريس، وقريتي " الزيات"، بمركز بلاط، وقرى" أبو منقار -عثمان بن عفان – الخير والنماء – النهضة" بمركز الفرافرة، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس " كورونا" حفاظًا على صحة المواطنين.

وأشار إلى أن تنفيذ القوافل يأتي بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بعمل وزير الصحة، وتنفيذا لتكليفات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بضرورة التيسير على جميع المواطنين والحد من السفر للعلاج خارج المحافظة.

الوادى الجديد الدواء قوافل طبية مديرية الشئون الصحية المبادرة الرئاسية

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