عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد افتتاحات الصعيد.. القصير يبحث مع محافظ الوادي الجديد تنفيذ تكليفات الرئيس

وزير الزراعة ومحافظ
وزير الزراعة ومحافظ الوادى الجديد

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبحث معه الإسرع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح بعض المشروعات التنموية في محافظات الصعيد.

القصير والزملوط بحثا آخر مستجدات حصر وتصنيف الأراضي الصحراوية الجديدة المزمع استصلاحها وزراعاتها في المحافظة وأيضا آليات تدعيم زراعة النخيل بأجود الأنواع ‏في ظل الاهتمام بصناعة التمور حيث يوجد في الوادي أكبر مساحة منزرعة بالنخيل.

كما بحث ‏وزير الزراعة ومحافظ الوادي كذلك الاهتمام بالتحسين الوراثي والتلقيح الاصطناعي وآليات نشره فى مراكز الوادي وتشجيع المزارعين والمربين عليه تمشيا مع توجيهات فخامه الرئيس لرفع مستوى دخولهم وزيادة الإنتاجية من اللحوم والالبان.

‏الوزير والمحافظ بحثا أيضا آليات الاهتمام بالمناحل وصناعة عسل النحل في الوادي وكذلك مشروع الحرير الطبيعي ودعم الاستثمار في المجالات الزراعية المختلفة النباتية والحيوانية والداجنة والسمكية للاستفادة من إمكانيات المحافظة في ذلك وكذلك للاستفادة من حزمة الحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين في الوادي الجديد

وزير الزراعة الزراعة القصير الصعيد

ترشيحاتنا

iQOO 9 Pro هاتف رائد يصل قريبا بقدرات تصويرية خارقة

أخطبوط شبحي وبيت على سطح القمر.. 10 هياكل فضائية غريبة اكتشفت في 2021

أسعار مواد البناء اليوم السبت 1 يناير 2022

لأصحاب الديون |شروط إشهار الإفلاس وآلية تأجيل سداد الدين ..اعرفها

جمال مناد أسطورة الجزائر: أحذر من كارثة في أمم إفريقيا.. وأطالب محاربي الصحراء بالانسحاب في هذه الحالة |حوار

«البحوث الإسلامية»: 650 ألف فتوى مباشرة وإلكترونية خلال عام 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير سعر البنزين 2022 .. تدخل جديد من الحكومة في أسعار المحروقات

وفاة أول معيد بكلية حقوق الزقازيق من مرضى ضمور العضلات

الثانية في 8 شهور|الأطباء تنفي وفاة مجدي يعقوب|معلومات لا تعرفها عن السير

فيفا يحسم الجدل بشأن تأجيل كأس العالم للأندية

ده أحلى رئيس في العالم.. هدية السيسي للمصريين في رأس السنة |شاهد

إسماعيل بلانكو يفجر مفاجأة بشأن جذوره المصرية.. ويكشف موقفه من تمثيل الفراعنة في مونديال 2022 |حوار

عملية جراحية.. مي عز الدين تعاني من هذا المرض

قرار عاجل من الفيفا بعد انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نانسي عجرم تتألق في أول ليلة رأس سنة بمدينة الجلالة بحضور كامل العدد

نشرة المنوعات| ولادة ماعز بوجه إنسان.. حراس ملكة بريطانيا يدهسون طفلا.. وحبس امرأة في حمام طائرة لمدة 5 ساعات

حياة مأساوية لـ ناهد شريف ..عانت من السرطان ولم تتحمل تكاليف علاجها وكمال الشناوى كلمة السر

لسبب غريب.. حبس امرأة لمدة 5 ساعات داخل حمام الطائرة|شاهد

فيديو

عندي عفاريت.. تصريحات غريبة من شيرين في أول ظهور بعد الانفصال

ادعولي ربنا يفرجها عليا.. عبد المجيد عبدالله يفاجئ جمهوره بإصابته بمرض المانير

فيديوجراف .. ممنوع دخول المرحاض ليلا .. أغرب القوانين حول العالم

لابس عفريته..سميرة محسن : وجهت أحمد حلمى للتمثيل والصالة كانت مفرقعة ضحك بسببه Iفيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ