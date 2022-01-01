بعد افتتاحات الصعيد.. القصير يبحث مع محافظ الوادي الجديد تنفيذ تكليفات الرئيس

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبحث معه الإسرع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح بعض المشروعات التنموية في محافظات الصعيد.

القصير والزملوط بحثا آخر مستجدات حصر وتصنيف الأراضي الصحراوية الجديدة المزمع استصلاحها وزراعاتها في المحافظة وأيضا آليات تدعيم زراعة النخيل بأجود الأنواع ‏في ظل الاهتمام بصناعة التمور حيث يوجد في الوادي أكبر مساحة منزرعة بالنخيل.

كما بحث ‏وزير الزراعة ومحافظ الوادي كذلك الاهتمام بالتحسين الوراثي والتلقيح الاصطناعي وآليات نشره فى مراكز الوادي وتشجيع المزارعين والمربين عليه تمشيا مع توجيهات فخامه الرئيس لرفع مستوى دخولهم وزيادة الإنتاجية من اللحوم والالبان.



‏الوزير والمحافظ بحثا أيضا آليات الاهتمام بالمناحل وصناعة عسل النحل في الوادي وكذلك مشروع الحرير الطبيعي ودعم الاستثمار في المجالات الزراعية المختلفة النباتية والحيوانية والداجنة والسمكية للاستفادة من إمكانيات المحافظة في ذلك وكذلك للاستفادة من حزمة الحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين في الوادي الجديد