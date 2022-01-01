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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة سفاجا يقود حملة لإزالة آثار الأمطار وترميم الطرق المتضررة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

قاد اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا اليوم السبت، حملة مشكلة من الأجهزة المعنية بالوحدة المحلية والجهات الحكومية المشاركة، لإزالة آثار سقوط أمطار متقطعة على أنحاء مدينة سفاجا.

 

وأوضح« شعبان»، أنه فور توقف الأمطار التي استمرت قرابة الساعة تم تشكيل لجنة من عبدالحميد رضوان سكرتير المدينة ومدير إدارة الأزمات ومدير إدارة المتابعة الميدانية ومدير إدارة المواقف، بحصر تجمعات المياه وجاري العمل على شفطها بالاشتراك مع فرع شركة المياه والصرف الصحي بالمدينة.

 

وأضاف «رئيس المدينة» أنه تم معالجة نحر بسيط بالطريق الدائري أمام موقف النقل الثقيل على الفور حفاظاً على أرواح المواطنين، كما تم التنسيق مع قسم الحماية المدنية بسفاجا للمشاركة في شفط المياه بسفاجا من الشوارع والتي تم رصدها في عدة مواقع.


وكلف «شعبان »، قسم الكهرباء بمراجعة جميع أعمدة الإنارة والتي من المحتمل أن يحدث بها ماس كهربائي جراء أي أعطال بها أثناء سقوط الأمطار لسرعة علاجها حفاظًا على أرواح المواطنين والمظهر الحضاري.

 

يُذكر أن مدينة سفاجا شهدت عصر اليوم تغييرًا مفاجئًا في حالة الطقس؛ حيث هطلت أمطارا غزيرة على أحياء المدينة، بالإضافة إلى الطرق المؤدية إليها، سبقتها رياح خفيفة يصاحبها برق ورعد وكانت حالة الطقس في الصباح مستقرة؛ حيث سقطت أمطار خفيفة متقطعة مع رياح بارده شديدة ودون سطوع لأشعة الشمس مع انخفاض شديد في درجات الحرارة.


وكانت شهدت مدينة الغردقة منذ لحظات نزول أمطار ثلجية غزيرة مع برق ورعد وغيوم أستمرت حوالى ١٠دقائق فيما رفعت محافظة البحر الأحمر من درجة استعدادها تحسباً لأى اضرار.

 

وكان عاد التيار الكهربائي مرة أخرى بكافة أنحاء مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، عقب توقف الأمطار التي شهدتها المدينة منذ الساعات الأولى من الصباح.

 

وأكد مصدر بالوحدة المحلية لمدينة رأس غارب، أن فصل التيار الكهربائي كان إجراء احترازي مع سقوط الأمطار حيث لا يتسبب في أي خسائر فى الأرواح.

 

وقد رفعت الوحدة المحلية لمجلس مدينة رأس غارب من درجه استعداداتها تحسبا لسقوط أمطار غزيرة.

 

كانت إدارة الأزمات بديوان عام محافظة البحر الأحمر، أعلنت فى بيانا لها؛ احتمالية سقوط أمطار تصل إلى حد السيول.  

 

وأضاف البيان، أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مع توقعات بسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تصل إلى حد السيول على أماكن مُتفرقة بالمحافظة، مطالبين بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة.


وأعلنت الأجهزة التنفيذية في محافظة البحر الأحمر رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ استعدادًا لموجة الطقس السيئ التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية وأعلنت أنها قد تصل إلى حد السيول في مناطق من سيناء وخليج السويس الزعفرانة - رأس غارب - رأس شقير، على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة بمناطق من جنوب الصعيد متوقعة بنسبة 30% على فترات متقطعة، وتنشط الرياح في مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

من جانبه أصدر اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، توجيهاته  لجميع رؤساء المدن بالمحافظة، برفع حالة الطوارئ، والاستعداد لمواجهة الأمطار حال سقوطها، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لسرعة التعامل مع أي تجمعات للمياه.

 

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