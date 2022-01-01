الفيوم يتعادل مع شباب طامية إيجابيًا بالقسم الثاني

تعادل الفريق الأول لكرة القدم مع شباب طامية بنتيجة 1 - 1 في المباراة التي أقيمت بين الفريق علي ملعب الأسيوطي سبورت ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر بدوري القسم الثاني.

الفيوم سيطر على مجريات المباراة خلال 90دقيقة لكن شباب طامية باغت بهدف التقدم في أول ربع ساعة على عكس سير المباراة، ليظل الفيوم يبحث عن التعادل طول الشوط الأول وأهدر العديد من الفرص السهلة.

في الشوط الثاني نجح الفيوم في إدراك التعادل عن طريق علاء عبد المولى في أول 5دقائق من عمر الشوط ويعدل النتيجة في الوقت المناسب.

الفيوم أهدر عشرات الفرص في الشوط الثاني وكان قريباً جدا من شباك شباب طامية لكن دفاعات طامية وقفت بالمرصاد وينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1- 1

وبهذا التعادل يرتفع رصيد الفيوم إلى 20 نقطة في المركز السادس.