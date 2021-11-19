رئيس مياه الفيوم يشارك في حملة التوعية «كل نقطة بتفرق» داخل نادى المحافظة

شارك المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم بدء فعاليات حملة كل نقطة بتفرق التى تنفذها إدارة التوعية والإعلام بالشركة بالتنسيق والتعاون مع نادى محافظة الفيوم من أجل نشر الوعى المائى وتعزيز مفهوم ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مصادر المياه من المدارس والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي لدى الأعضاء وأسرهم.
من جانبه أكد المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس الشركة أن قضية المياه أصبحت من القضايا المهمة والملحة التى تتطلب تكاتف الجميع وان نكون خلف القيادة السياسية فى تعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه ونشر ثقافة الترشيد حفاظا على أجيالنا الحالية والمستقبلية فالمياه ضرورة حياتية لا يمكن الاستغناء عنها ولا يوجد لها بديل، وبالتالي نسعى جاهدين فى توسيع دائرة الفئات المستهدفة والوصول إليهم فى أماكنهم حتى يكون لدينا مجتمع واعى بكل القضايا الحياتية والتى تمثل له مسألة حياة أو موت .
وأضاف أن حملة التوعية والتي بدأت اليوم تحت شعار كل نقطة بتفرق مستمرة داخل نادى المحافظة بعدما تم تنفيذها من قبل بنادى قارون ومستمرين باستهداف اى تجمعات داخل المحافظة لنشر الوعى المائى وتعديل السلوك البشرى لكى يتوافق مع المعرفى حيث يتم تنفيذ أنشطة متنوعه تناسب كل رواد النادى وعلى مختلف أعمارهم من لعبة السلم والثعبان للاطفال لتعريفهم أهمية المياه والسلوكيات الصحيحة من السلوكيات الغير صحيحة هذا بجانب ورش الرسم والتلوين وعمل بعض الرسومات على وجوه الأطفال من أجل رسم البهجة والفرحة على وجوهم .
كما تم تنفيذ ندوات ولقاءات استهدف فيها الرجال والسيدات وذلك لتوعيتهم بأهمية مياه الشرب وضرورة الحفاظ عليها وورش لتعليم مبادئ السباكة المنزليه الخفيفة وتم توزيع بعد الهدايا العينية من كتيبات تلوين وعلب ألوان وتيشرتات وشنطة خضار وكراسات على الحاضرين.