عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مياه الفيوم يشارك في حملة التوعية «كل نقطة بتفرق» داخل نادى المحافظة

حملة كل نقطة بتفرق
حملة كل نقطة بتفرق

شارك المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم بدء فعاليات حملة كل نقطة بتفرق التى تنفذها إدارة التوعية والإعلام بالشركة بالتنسيق والتعاون مع نادى محافظة الفيوم من أجل نشر الوعى المائى وتعزيز مفهوم ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مصادر المياه من المدارس والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي لدى الأعضاء وأسرهم.

من جانبه أكد المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس الشركة أن قضية المياه أصبحت من القضايا المهمة والملحة  التى تتطلب تكاتف الجميع وان نكون خلف القيادة السياسية فى تعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه ونشر ثقافة الترشيد حفاظا على أجيالنا الحالية والمستقبلية فالمياه ضرورة حياتية لا يمكن الاستغناء عنها ولا يوجد لها بديل، وبالتالي نسعى جاهدين فى توسيع دائرة الفئات المستهدفة والوصول إليهم فى أماكنهم حتى يكون لدينا مجتمع واعى بكل القضايا الحياتية والتى تمثل له مسألة حياة أو موت .


وأضاف أن حملة التوعية والتي بدأت اليوم تحت شعار كل نقطة بتفرق مستمرة داخل نادى المحافظة بعدما تم تنفيذها من قبل بنادى قارون ومستمرين باستهداف اى تجمعات داخل المحافظة لنشر الوعى المائى وتعديل السلوك البشرى لكى يتوافق مع المعرفى  حيث يتم تنفيذ أنشطة متنوعه  تناسب كل رواد النادى وعلى مختلف أعمارهم من لعبة السلم والثعبان للاطفال لتعريفهم أهمية المياه والسلوكيات الصحيحة من السلوكيات الغير صحيحة هذا بجانب ورش الرسم والتلوين وعمل بعض الرسومات على وجوه الأطفال من أجل رسم البهجة والفرحة على وجوهم  .


كما تم تنفيذ ندوات ولقاءات استهدف فيها الرجال والسيدات وذلك لتوعيتهم  بأهمية مياه الشرب وضرورة الحفاظ عليها وورش لتعليم مبادئ السباكة المنزليه الخفيفة وتم توزيع بعد الهدايا العينية من كتيبات تلوين وعلب ألوان وتيشرتات وشنطة خضار وكراسات على الحاضرين.

 

القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تستجيب لشكوى سنهور بالفيوم

 

c1e95d51-7cee-4950-9349-1a7306e73dbf
c1e95d51-7cee-4950-9349-1a7306e73dbf
d892779a-cdcc-4cd3-b505-5aa56fcc20dc
d892779a-cdcc-4cd3-b505-5aa56fcc20dc
2de05157-d05b-4892-9eba-ca608ccb6055
2de05157-d05b-4892-9eba-ca608ccb6055
5cea511f-445f-49dd-b06f-72f899d4866b
5cea511f-445f-49dd-b06f-72f899d4866b
037f5ebe-b5e5-46ce-b2b9-d4b39268fa9d
037f5ebe-b5e5-46ce-b2b9-d4b39268fa9d
42b77d86-d269-4b68-adba-499f06a69144
42b77d86-d269-4b68-adba-499f06a69144
53fa8765-6a86-4443-a26e-fd73e8a053d9
53fa8765-6a86-4443-a26e-fd73e8a053d9
0094a38e-723f-4a9e-aa75-ee827592fb1b
0094a38e-723f-4a9e-aa75-ee827592fb1b
96f83d58-f47b-4cc3-941a-fe861956f8ac
96f83d58-f47b-4cc3-941a-fe861956f8ac
127fe0ae-4619-4b3f-9970-678d614e9072
127fe0ae-4619-4b3f-9970-678d614e9072
0216ecb6-34c6-40c3-96db-3bdc8982098f
0216ecb6-34c6-40c3-96db-3bdc8982098f
328c5f32-2167-4aa5-abf9-650e183cd935
328c5f32-2167-4aa5-abf9-650e183cd935
294603ec-a198-4508-9703-4c2e79d121d7
294603ec-a198-4508-9703-4c2e79d121d7
a4b3e08b-0312-4dac-9ab1-a79f4cb89c9e
a4b3e08b-0312-4dac-9ab1-a79f4cb89c9e
a7364b46-7568-4f59-b92c-a43c19977ae7
a7364b46-7568-4f59-b92c-a43c19977ae7
bf509914-29e2-4a25-8a5a-32e6c41b57ee
bf509914-29e2-4a25-8a5a-32e6c41b57ee
مياه الفيوم حملة التوعية نقطة بتفرق نادى المحافظة

ترشيحاتنا

30 دقيقة.. الإسماعيلي يهدد مرمى الزمالك بأقدام عبد الرحمن مجدي

ظلمتهم جنسيتهم.. نجوم لن نراهم في كأس العالم 2022

أول سيارتين بيك أب مدمجة تنعش الأسواق منذ سنوات... مقارنة بين فورد مافريك و هيونداي سانتا كروز

أخبار التكنولوجيا.. أزمة في يوتيوب بسبب زر عدم الإعجاب والإعلان الرسمي لهاتف Vivo Y76

أخبار السيارات| أسرع مركبة كهربائية تدخل مرحلة ما قبل الإنتاج.. وفينفاست تطرح E35 وE36 في معرض لوس أنجلوس

قمر القندس.. "بدر نوفمبر" يزين سماء مصر | الليلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شايفين الست في أوضة نومها من فتحة كوبري المشاة .. مناشدة عاجلة|شاهد

رجعت البيت لقيته مع أمي.. شاب يمزق جسد عامل في أوسيم

القصة الكاملة .. شاهد "البوست" المتسبب في انتشار شائعة وفاة وزير التعليم

جلسة تصوير بـ الملابس الداخلية.. صاحب مصنع يحاول اغتصاب موديل في الجيزة

خلي الداير داير.. رد صادم من حسين فهمي عن أزمة شقيقه وطليقته

مليار جنيه مديونيات.. الزمالك مهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية.. وساسي يطالب بمستحقاته

هجيبهم مهرجان الجونة.. نجيب ساويرس يعلق على وقف مطربي المهرجانات

جرائم الحي الراقي.. حكاية سفاح "المناطق الحساسة" لنساء المعادي.. نوستالجيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف يتم الاحتفال باليوم العالمي للمرحاض وما علاقته بالاغتصاب؟

أزمات وخناقات في حياة باسم سمرة.. ماذا حدث داخل الكباريه؟

آلاف الإيرانيين يتظاهرون في أصفهان احتجاجا على جفاف نهر.. صور

حشود ضخمة في حفل تامر حسني بدمياط .. ونجم الجيل: "عمري ما هنسى حبكم الكبير"

فيديو

حرب باردة قبل انتخابات الزمالك .. هل يعود مرتضى منصور ومجلسه للنادي

يا عمو الوزير إحنا عندنا 9 سنين.. أطفال ينتفضون ضد صعوبة منهج رابعة ابتدائي|فيديو

مليار جنيه مديونيات.. الزمالك مهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية.. وساسي يطالب بمستحقاته

فيديوجراف| بدون علاج.. ثاني مريضة إيدز تشفى منه وتنجب مولودا معافى

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ