القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تستجيب لشكوى سنهور بالفيوم

أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على الشكوى الواردة تحت عنوان : " سنهور تغرق في بحيرات من الصرف الصحي بالفيوم ..شاهد".

وجاء فيه أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم أفادت بانه تم الانتهاء من المشكلة بواسطة عمال الصيانة التابعين للشركة حيث أن المشكلة ليست متعلقة بانسداد داخل غرف ومطابق الصرف الصحي حيث وجد ماسورة مكسورة وتم التعامل معها والانتهاء من تصليحها.

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