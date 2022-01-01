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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

شبوة وأمطار.. تحذير جديد لـ الأرصاد من طقس غد الأحد

صدى البلد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مستمرة اليوم، وكميات الأمطار اليوم أقل من أمس على شمال البلاد بسبب تعمق المنخفض الجوي داخل البلاد على الصحراء الغربية وشمال الصعيد.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أحداث اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن هناك أمطار مستمرة على شمال الصعيد المنيا وأسيوط وسوهاج وبعض مناطق البحر الأحمر مثل الغردقة وجنوب سيناء، وهي أمطار من متوسطة لغزيرة، مع وجود فرص لتساقط أمطار خفيفة على القاهرة، وبعض المناطق من السواحل الشمالية للبلاد.

وتابعت منار غانم، أن حالة عدم الاستقرار مستمرة حتى الغد، لكن كمية الأمطار تقل غدًا وتكون خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري، وتكون خفيفة على القاهرة، متوقعة استمرار سقوط الأمطار المتوسطة والرعدية على سلاسل جبال البحر الأحمر عند الغردقة ومناطق من سيناء وشمال الصعيد، مع حدوث انخفاض في درجات الحرارة ليصبح الطقس شديد الحرارة ليلًا يصل لحد الصقيع على سيناء.

الشبورة المائية

وحذرت منار غانم من الشبورة المائية الكثيفة غدًا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، متوقعة أن نشهد استقرار تام في الأحوال الجوية اعتبارًا من الاثنين المقبل وحتى نهاية الأسبوع، وتكون الظاهرة المؤثرة هي الشبورة في الصباح الباكر، مع أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا لكنها خفيفة وغير مؤثرة.

الأرصاد حالة عدم الاستقرار الاحوال الجوية كميات الأمطار الشبورة المائية

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